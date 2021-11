COP26: Boris Johnson îl invocă pe James Bond, făcând apel la liderii globali să dezamorseze ”dispozitivul care aduce sfârșitul lumii”: Tragedia aceasta nu este un film, iar ceasul ticăie

Premierul britanic, Boris Johnson, a atras atenția liderilor lumii reuniți la Glasgow că generațiile care încă nu s-au născut ”nu ne vor ierta” dacă nu ”vom fi reușit să adoptăm măsuri semnificative” pentru ”a ne salva planeta.”

Deschizând summitul ONU dedicat combaterii schimbărilor climatice, Johnson a semnalat că decidenții politici ”nu trebuie să se lase păcăliți sau să rateze ocazia de acționa.”

”Bine ați venit la Glasgow, Scoția, provincie al cărei fiu fictiv este un bărbat pe nume James Bond care ajunge în punctul culminant al filmelor sale să fie legat de un dispozitiv care aduce sfârșitul lumii, încercând cu disperare să identifice firul pe care trebuie să-l deconecteze pentru a-l dezamorsa. Ne aflăm într-o situație similară cu cea a lui James Bond, cu excepția faptului că tragedia aceasta nu este un film, dispozitivul este real, iar ceasul ticăie cu furia sutelor de miliarde de pistoane, turbine, motoare cu care pompăm dioxid de carbon în atmosferă”, a subliniat gazda întâlnirii globale într-un discurs în care a făcut referire la spionul britanic.

