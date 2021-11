COP26. Regina Elisabeta II-a cere liderilor lumii să dea dovadă “de un adevărat spirit de stat” și să se unească pentru “o cauză comună” în fața schimbărilor climatice

Statele Unite sunt “din nou la masa negocierilor” pentru a se alătura și a conduce lumea în combaterea schimbărilor climatice, le-a transmis luni președintele american Joe Biden liderilor mondiali prezenți la deschiderea COP26, conferința Națiunilor Unite privind schimbările climatice de la Glasgow, referindu-se indirect la retragerea predecesorului său din pactul climatic de la Paris din 2015.

El a mers mai departe și a făcut pasul neobișnuit de a-și cere scuze pentru decizia lui Donald Trump de retrage SUA din Acordul de la Paris.

“Cred că nu ar trebui să îmi cer scuze, dar îmi cer scuze pentru faptul că Statele Unite, în ultima administrație, s-au retras din Acordul de la Paris“, a spus el la un alt eveniment din ziua de deschidere, citat de CBS News.

There’s no substitute for face-to-face diplomacy. I’m here at COP26 to make sure that we meet the moment on climate, and kick off a decade of ambition, action, and innovation to preserve our shared future. pic.twitter.com/vhuHhyMqlv

— President Biden (@POTUS) November 1, 2021