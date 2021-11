COP26: UE, SUA, Regatul Unit, Germania și Franța sprijină financiar tranziția energetică echitabilă a Africii de Sud: Prin unirea forțelor, putem accelera eliminarea treptată a cărbunelui în țările partenere

Prim-ministrul britanic Boris Johnson a lansat marți, 2 noiembrie, în cadrul COP26, un plan internațional pentru a oferi tehnologii curate și accesibile oriunde în lume până în 2030, potrivit unui comunicat remis caleaeuropeana.ro. Peste 40 de lideri mondiali au sprijinit și au semnat noua agendă Breakthrough, inclusiv SUA, India, UE, China, economii în curs de dezvoltare și unele dintre țările cele mai vulnerabile la schimbările climatice – reprezentând peste 70% din economia mondială și fiecare regiune.



Având ca model strategia de referință a Regatului Unit, Net Zero Strategy (Strategia Net Zero), Agenda Breakthrough va permite țărilor și întreprinderilor să își coordoneze și să își consolideze acțiunile în domeniul climei în fiecare an, pentru a extinde și accelera semnificativ dezvoltarea și implementarea tehnologiilor curate și pentru a reduce costurile în acest deceniu.



Obiectivul este de a transforma tehnologiile nepoluante în alegerea cea mai accesibilă și atractivă pentru toți, la nivel global, în fiecare dintre cele mai poluante sectoare până în 2030, sprijinind în special țările în curs de dezvoltare pentru a avea acces la inovațiile și instrumentele necesare pentru a face tranziția către „zero emisii nete”.

Prim-ministrul Boris Johnson stabilește primele cinci obiective “Glasgow Breakthroughs”, care acoperă împreună peste 50% din emisiile globale:

Transportul rutier : Vehiculele cu emisii zero vor deveni noua normalitate și vor fi accesibile, accesibile și durabile în toate regiunile până în 2030.

Energie : Energia nepoluantă este cea mai accesibilă și mai fiabilă opțiune pentru ca toate țările să își satisfacă eficient nevoile de energie până în 2030.

Oțel : Oțelul cu emisii aproape zero va fi alegerea preferată pe piețele globale, cu o utilizare eficientă și o producție de oțel cu emisii aproape zero stabilită și în creștere în fiecare regiune până în 2030.

Hidrogen : Hidrogenul regenerabil și cu emisii reduse de carbon la prețuri accesibile va fi disponibil la nivel mondial până în 2030.

Agricultură: Până în 2030, o agricultură durabilă și rezistentă la schimbările climatice va fi cea mai atractivă opțiune și va fi adoptată pe scară largă de către fermierii de pretutindeni.

În cadrul acestui plan, țările și întreprinderile vor colabora îndeaproape prin intermediul unei serii de inițiative internaționale de prim rang pentru a accelera inovarea și a dezvolta industriile ecologice – aceasta include, de exemplu, stimularea investițiilor ecologice prin semnale puternice adresate industriei cu privire la economia viitoare, alinierea politicilor și standardelor, unirea eforturilor de cercetare și dezvoltare, coordonarea investițiilor publice și mobilizarea finanțării private, în special pentru țările în curs de dezvoltare.



Realizarea primelor cinci progrese ar putea crea 20 de milioane de noi locuri de muncă la nivel mondial și ar putea adăuga peste 16 trilioane de dolari atât în economiile emergente, cât și în cele avansate.



Această declarație survine în contextul în care premierul este gazda liderilor mondiali în cea de-a doua zi a Summitului COP26, în cadrul unei sesiuni privind inovarea și tehnologia curată.



„Prin transformarea tehnologiei curate în alegerea cea mai accesibilă și atractivă, în alegerea implicită în sectoarele care sunt în prezent cele mai poluante, putem reduce emisiile în întreaga lume. Glasgow Breakthroughs vor impulsiona acest lucru, astfel încât, până în 2030, tehnologiile curate să poată fi folosite pretutindeni, nu numai pentru a reduce emisiile, ci și pentru a crea mai multe locuri de muncă și o mai mare prosperitate”, a declarat premierul britanic Boris Johnson.



Glasgow Breakthroughs va impulsiona progresul la nivel mondial în direcția reducerii la jumătate a emisiilor până în 2030, ceea ce este esențial pentru a menține la orizont limitarea creșterii temperaturilor la 1,5°C, și va sprijini obiectivele-cheie ale Președinției britanice de a asigura acțiuni la nivel mondial privind eliminarea treptată a cărbunelui și accelerarea tranziției către vehiculele electrice.



Liderii se vor angaja, de asemenea, să discute în fiecare an progresele înregistrate la nivel mondial în fiecare sector, începând cu 2022 – susținute de rapoarte anuale conduse de Agenția Internațională pentru Energie în colaborare cu Agenția Internațională pentru Energii Regenerabile și cu promotorii la nivel înalt ai ONU – și vor organiza discuții anuale ale miniștrilor din toate guvernele în cadrul reuniunilor ministeriale privind misiunea de inovare și energia curată. Acest ” Proces de monitorizare globală” va încerca să susțină și să consolideze în mod continuu cooperarea internațională în cadrul agendei pe parcursul acestui deceniu.



La evenimentul de marți, se așteaptă ca liderii mondiali, directorii executivi și filantropii să lanseze, de asemenea, o serie de noi inițiative în sprijinul Glasgow Breakthroughs, printre care:

Lansarea Alianței Globale a Energiei pentru Oameni și Planetă , cu o finanțare inițială de 10 miliarde de dolari din partea unor organizații filantropice și a băncilor de dezvoltare pentru a sprijini accesul la energie și tranziția către o energie curată în regiunea de sud a lumii, în parteneriat strategic cu Consiliul pentru Tranziția Energetică, condus de Regatul Unit.

Lansarea inițiativei “Green Grids” , condusă de Regatul Unit și India – “Un singur soare, o singură lume, o singură rețea”, aprobată de peste 80 de țări, pentru a mobiliza voința politică, finanțarea și asistența tehnică necesare pentru interconectarea continentelor, țărilor și comunităților la cele mai bune surse de energie regenerabilă la nivel mondial, pentru a se asigura că nimeni nu rămâne fără acces la energie curată.

AIM4C , o nouă inițiativă condusă de SUA și Emiratele Arabe Unite, cu sprijinul a peste 30 de țări, dedicată accelerării inovării în domeniul agriculturii durabile, a obținut deja 4 miliarde de dolari în investiții suplimentare în agricultura inteligentă din punct de vedere climatic și în inovarea sistemelor alimentare, inclusiv 1 miliard de dolari din partea SUA.

Programul “Breakthrough Energy Catalyst” , care vizează strângerea a 3 miliarde de dolari cu capital în condiții avantajoase pentru a cataliza investiții de până la 30 de miliarde de dolari în reducerea costurilor tehnologiilor curate și crearea de piețe pentru produse ecologice, cum ar fi hidrogenul ecologic, Captarea Directă a Aerului, stocarea energiei pe termen lung și combustibilul sustenabil pentru aviație, inclusiv 200 de milioane de lire sterline acordate de Regatul Unit.

Coaliția “First Movers Coalition”, un club de achizitori condus de SUA, format din 25 de mari companii globale, care își asumă angajamente de cumpărare pentru a contribui la comercializarea tehnologiilor curate emergente în sectoare precum oțelul, transportul rutier, transportul maritim, aviația, aluminiul, betonul, produsele chimice și captarea directă a aerului.

Campionii la nivel înalt ai ONU pentru climă în cadrul COP25 și COP26, Gonzalo Munoz și Nigel Topping, care au sprijinit programul Breakthrough Agenda prin promovarea unor acțiuni ambițioase în cadrul acțiunilor comunității actorilor nestatali și prin conducerea inițiativelor din sectorul privat, au declarat:



„Prin mobilizarea principalilor actori din sectorul privat în sprijinul progreselor necesare pentru a ajunge la termen la o lume cu emisii nete zero și prin semnarea de către liderii mondiali a Agendei Breakthrough, guvernele din întreaga lume vor contribui la extinderea și accelerarea spectaculoasă a cursei către emisii zero și la realizarea promisiunii Acordului de la Paris. Iată ce înseamnă viitorul COP – catalizarea unei legături ambițioase și inovatoare între conducerea politică și dinamismul sectorului privat pentru a conduce spre un viitor rezilient și prosper cu zero emisii de carbon.”



Prin intermediul strategiei Net Zero, Regatul Unit este lider în transformarea acestor industrii la nivel internațional și contribuie la reducerea costurilor acestor tehnologii prin investiții de miliarde de lire sterline.



Investițiile și dezvoltarea din Regatul Unit și din alte țări în industriile ecologice au demonstrat că costurile pot să scadă – de exemplu, cu aproximativ 60% în cazul energiei eoliene offshore și cu aproximativ 90% în cazul tehnologiei bateriilor pentru vehiculele electrice în deceniul precedent. Replicarea acestor rezultate în întreaga lume va fi esențială pentru a contribui la reducerea la jumătate a emisiilor globale până în 2030.



În sprijinul acestei agende, prim-ministrul a lansat ieri, în cadrul COP26, “Inițiativa pentru un mediu curat și verde”, un pachet de finanțare major, în valoare de 3 miliarde de lire sterline, sub formă de investiții și garanții, pentru a sprijini dezvoltarea de infrastructuri durabile și de tehnologii ecologice revoluționare în țările în curs de dezvoltare, contribuind astfel la combaterea schimbărilor climatice și la stimularea creșterii economice.



De asemenea, Regatul Unit și-a dublat finanțarea internațională în domeniul climei, în valoare de 11,6 miliarde de lire sterline pe o perioadă de cinci ani, cu un miliard de lire sterline în plus în 2025, dacă economia crește conform previziunilor, sprijinind astfel națiunile în curs de dezvoltare să aibă acces la tehnologii curate și să construiască infrastructuri ecologice.