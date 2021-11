COP26. Ursula von der Leyen: UE este pregătită să se angajeze cu partenerii internaționali în vederea impunerii unui preț pentru emisiile de dioxid de carbon

Ursula von der Leyen a dat asigurări că ”Europa nu va precupeți niciun efort pentru a deveni primul continent neutru din punct de vedere climatic”, considerând că este datoria ”noastră de a scrie istorie” pentru ”copiii noștri”.

Prezentă la Conferința ONU dedicată combaterii schimbărilor climatice, președinta Comisiei Europene a subliniat că este nevoie de o ”accelerare a eforturilor” pentru atingerea obiectivului de zero emisii, iar acest lucru poate fi realizat prin ”stabilirea unor angajamente puternice de reducere a acestora până în 2030, agrearea unui cadru solid de norme și mobilizarea finanțării pentru climă astfel încât să sprijinim țările vulnerabile să se adapteze și să realizeze tranziția la o dezvoltare ecologică.”

This is our opportunity to write history.

Let‘s do all what is needed to limit global warming to 1.5 degrees.

Europe will spare no effort to become the first climate neutral continent.

But at this COP26, we all must speed up our race to net zero.

