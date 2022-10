COP27: Consiliul UE reiterază angajamentul ferm al statelor membre pentru implementarea tuturor obiectivelor Acordului de la Paris

Țările membre ale Uniunii Europene, la nivel de ambasadori, au ajuns miercuri la un acord politic cu privire la al optulea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei pentru invadarea Ucrainei, reprezentând astfel un ”răspuns puternic european la anexările ilegale” de teritorii ucrainene.

”Ambasadorii au ajuns la un acord politic cu privire la noi sancțiuni împotriva Rusiei – un răspuns puternic al UE la anexările ilegale de teritorii ucrainene de către Putin”, a anunțat președinția cehă a Consiliului Uniunii Europene într-un mesaj publicat pe Twitter.

#COREPERII | Ambassadors reached a political agreement on new sanctions against Russia – a strong EU response to Putin’s illegal annexation of 🇺🇦 territories. Written procedure follows, sanctions enter into force on publication in the Off. Journal. #EU2022CZ #StandWithUkraine pic.twitter.com/BIJgh0DhJW

Pe aceeași rețea de socializare, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen a salutat consensul la care au ajuns statele membre cu privire la cel de-al optulea pachet de sancțiuni.

”Am acționat rapid și decisiv. Nu vom accepta niciodată referendumurile false ale lui Putin și niciun fel de anexare în Ucraina. Suntem hotărâți să continuăm să facem Kremlinul să plătească”, a menționat aceasta.

I welcome the Member States’ agreement today on the 8th sanctions package.

We have moved quickly and decisively.

We will never accept Putin’s sham referenda nor any kind of annexation in Ukraine.

We are determined to continue making the Kremlin pay.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 5, 2022