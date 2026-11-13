COP31: Comisia Europeană lansează prima alianță globală pentru finanțarea cercetării privind clima și sănătatea

Comisia Europeană a lansat vineri, la Conferința ONU privind schimbările climatice (COP31) din Turcia, o inițiativă multilaterală pentru finanțarea cercetării privind clima și sănătatea, împreună cu fundația Wellcome Trust și finanțatori publici ai cercetării de pe cinci continente, potrivit unui comunicat al Executivului european.

Inițiativa reprezintă prima alianță globală a finanțatorilor publici și multilaterali ai cercetării dedicată accelerării unor studii coordonate, echitabile și cu impact major în acest domeniu.

Prin coordonarea investițiilor și reducerea fragmentării finanțării, alianța urmărește să accelereze inovarea și să faciliteze transformarea rezultatelor cercetării în politici, tehnologii și practici care protejează sănătatea oamenilor de efectele crizei climatice.

„Într-un moment în care multilateralismul este sub presiune, ne unim forțele cu finanțatori ai cercetării din întreaga lume. Împreună, ne vom coordona investițiile și vom transforma dovezile științifice în acțiuni în beneficiul cetățenilor”, a declarat comisara europeană pentru startupuri, cercetare și inovare, Ekaterina Zaharieva.

Pentru a sprijini activitatea alianței, Comisia Europeană finanțează un secretariat dedicat, care își va începe activitatea în ianuarie 2027. Acesta va ajuta membrii să își coordoneze prioritățile de finanțare și să identifice nevoile de investiții, facilitând totodată schimbul de experiență și susținerea unor obiective comune.

Inițiativa are cinci obiective strategice: consolidarea comunității globale de cercetare privind clima și sănătatea, optimizarea resurselor de finanțare, creșterea calității și relevanței cercetării, definirea unor căi mai clare prin care rezultatele să producă efecte concrete și promovarea unei cercetări prioritare, credibile și deschise în acest domeniu.

Alianța va colabora cu instituții de cercetare, organizații internaționale, centre de analiză a politicilor publice, reprezentanți ai industriei și alte alianțe și platforme relevante.

În urma lansării, orice organizație care finanțează cercetarea privind clima și sănătatea va putea adera la inițiativă.