Copii ucraineni deportați ilegal și transferați forțat în Rusia: UE impune sancțiuni împotriva a 16 persoane și șapte entități

U.E.CONSILIUL UE
Teodora Ion
Autor: Teodora Ion
de citit in2 min.
© European Union, 2022/ Source: EC - Audiovisual Service

În ziua reuniunii la nivel înalt a Coaliției internaționale pentru repatrierea copiilor ucraineni, Consiliul a decis să adopte măsuri restrictive împotriva a încă 16 persoane și șapte entități responsabile de acțiuni care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei.

Potrivit unui comunicat al Consiliului, decizia vizează persoanele responsabile de deportarea ilegală sistematică, transferul forțat, asimilarea forțată, inclusiv îndoctrinarea și educația militarizată, a minorilor ucraineni, precum și de adopția ilegală a acestora și de mutarea lor în Federația Rusă și în teritoriile ocupate temporar.

De la începutul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, se estimează că Rusia a deportat și a transferat cu forța aproape 20 500 de copii ucraineni. 

Aceste acțiuni constituie încălcări grave ale dreptului internațional și o încălcare a drepturilor fundamentale ale copilului, având ca scop ștergerea identității ucrainene și subminarea conservării generațiilor viitoare ale acestei țări.

Printre entitățile incluse astăzi pe listă se numără instituții federale de stat afiliate Ministerului Educației din Rusia, precum centrele pentru copii de nivel național „Orlyonok”, „Scarlet Sails” și „Smena”. 

Acestea organizează – în coordonare cu autoritățile din zona ocupată – programe destinate copiilor ucraineni, în cadrul cărora aceștia sunt supuși unei îndoctrinări pro-ruse, inclusiv prin evenimente patriotice, educație ideologică și activități cu caracter militar. 

Alte entități incluse pe listă găzduiesc minori ucraineni transferați din teritoriile ocupate ale Ucrainei și îi expun la programe aliniate la politicile statului rus, inclusiv îndoctrinare politică și activități conforme cu cadrele educaționale concepute pentru instruirea militară de bază. Centrul DOSAAF din Sevastopol, Școala Navală Nakhimov și Clubul Militar-Patriotic „Patriot” din Crimeea se ocupă de reeducarea, îndoctrinarea ideologică și militarizarea minorilor, încurajând loialitatea față de Rusia și subminând identitatea națională ucraineană.

Lista de astăzi include, de asemenea, funcționari și politicieni din teritoriile ocupate ilegal de Rusia, precum și diverși responsabili ai taberelor de tineret și ai cluburilor și organizațiilor militar-patriotice. 

Toți aceștia sunt responsabili de promovarea educației patriotice și militare în rândul tinerilor prin îndoctrinare ideologică, expunerea la cultura militară rusă, instruirea paramilitară și participarea la evenimente care glorifică războiul de agresiune al Rusiei.

Persoanele incluse astăzi pe listă fac obiectul înghețării activelor, iar cetățenilor și întreprinderilor din UE li se interzice să le pună la dispoziție fonduri, active financiare sau resurse economice. 

Persoanele fizice fac, de asemenea, obiectul unei interdicții de călătorie care le interzice intrarea pe teritoriul UE sau tranzitarea acestuia.

Ultimele Articole

Concrete & Design Solutions

Concrete-Design-Solutions

INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”

Din aceeași categorie

Articolul precedent
SUA trimit la summitul B9 un reprezentant în domeniul controlul armamentelor și securității internaționale: Thomas DiNanno va participa în numele administrației Trump
SUA trimit la summitul B9 un reprezentant în domeniul controlul armamentelor și securității internaționale: Thomas DiNanno va participa în numele administrației Trump
Articolul următor
Tánczos Barna: Pregătim scheme de sprijin pentru crescătorii de porci și de vaci de lapte în baza noului cadru european privind ajutoarele de stat. Măsurile concrete, prezentate miercuri
Tánczos Barna: Pregătim scheme de sprijin pentru crescătorii de porci și de vaci de lapte în baza noului cadru european privind ajutoarele de stat. Măsurile concrete, prezentate miercuri
Teodora Ion
Teodora Ionhttp://www.caleaeuropeana.ro
Teodora Mirel este redactor-șef adjunct și specialistă în domeniul relațiilor internaționale. Ariile sale de interes includ reconfigurarea relației dintre Uniunea Europeană și Marea Britanie în epoca post-Brexit, promovarea multilateralismului în contextul reașezării raporturilor de putere la nivel global și combaterea dezinformării ca acțiune de protejare a democrațiilor.

Articole Populare