Comitetul European al Regiunilor recomandă excluderea cofinanțării pentru proiectele de coeziune din deficitul bugetar al statelor membre

Procurorul-șef european, Laura Codruța Kövesi, le-a prezentat joi eurodeputaților întruniți în cadrul Comisiilor reuniunite pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne și pentru control bugetar stadiul înființării Biroului Procurorului Public European, solicitând un buget mai mare și o schemă de personal mai mare pentru această instituție care este preconizată a fi operațională la finele anului 2020.

Procurorul-șef european a explicat că a făcut o estimare pentru nevoile financiare și de resurse umane ale Parchetului European în anii 2020 și 2021, având în vedere că potrivit unei evaluări pe care a făcut-o ”procurorii europeni delegați vor trebui să filtreze minim 3.000 de cazuri și să ia o decizie: pe care le tratează, pe care le trimite in instanțele naționale, în conformitate cu normele prevăzute în Regulamentul Parchetului European”.

“M-am adresat Comisiei cu un mesaj foarte simplu: Chiar dacă nu avem informații cu privire la volumul de lucru al Parchetului European din partea unor state membre, trebuie să trecem la treabă. Dacă vom începe activitatea în 2020, bugetul Parchetului European trebuie redeschis, trebuie sporit în mod semnificativ, la fel ca și în 2021. În acest context, în 17 februarie o să mă întâlnesc cu domnul comisar Reynders (n.r. – comisarul european pentru justiție, Didier Reynders), cu care deja m-am întalnit de mai multe ori și am avut un schimb plăcut de idei, în spiritul cooperării, împreuna cu domnul comisar Hahn (n.r. – comisarul european pentru buget și administrație), pe care-l voi întâlni pentru prima dată”, a spus Kövesi.

Procurorul-șef european a afirmat că estimarile preliminare financiare, în baza căruia regulamentul Parchetului European a fost adoptat, sunt depășite. Potrivit acesteia, Parchetul European trebuie să fie capabil să deschidă cel puțin 2.000 de cazuri la noi, la care se adaugă alte 1.000 de cazuri restante.

“S-a pornit de la premisa inițială că Parchetul European va începe cu resurse inițiale in 2020. Va ajunge la viteza de croazieră în 2020. An în care volumul de spețe tratate va fi cam de 1.000 de anchete, însa această premisă inițială s-a dovedit a fi greșită. (…) În primul an de activitate, Parchetul Europeană trebuie să poată să deschidă cel puțin 2.000 de cazuri noi. (…) În plus, în primul sa zi de mandat, Parchetul European trebuie să poată să trateze un număr de cazuri restante care intră în sfera sa de activitate. Am făcut o primă evaluare: procurorii europeni delegați vor trebui să filtreze minim 3.000 de cazuri și să ia o decizie: pe care le tratează, pe care le trimite in instanțele naționale, în conformitate cu normele prevăzute în Regulamentul Parchetului European”, a spus Kövesi, conform Ziare.com.

Laura Codruța Kövesi: ”Nu ne putem atinge obiectivele cu 22 de procurori și un sfert”

Parchetul UE va avea o structură pe două niveluri. Nivelul strategic va fi compus din procuror-șef european, responsabil cu gestionarea EPPO și organizarea activității acestuia, și de un colegiu al procurorilor, responsabil de luarea deciziilor privind chestiuni strategice. La nivelul strategic, fiecare din cele 22 de state membru participante vor numi câte un procuror european. Cei 22 de procurori vor forma Colegiul procurorilor condus de Laura Codruța Kövesi.

Nivelul operațional va cuprinde procurori europeni delegați, responsabili pentru desfășurarea investigațiilor și urmăririlor penale, și camere permanente, care vor monitoriza și direcționa investigațiile și vor lua decizii privind chestiuni operaționale.

Astfel, Kövesi a spus ca numărul de procurori și angajati este insuficient, făcând trimitere la cazurile unor procurori care lucrează cu o jumătate de normă în parchete naționale și cu jumătate de normă la Parchetul European.

”Onorabili membri, nu ne putem atinge obiectivele cu 22 de procurori și un sfert, delegați, 22 de procurori europeni și 29 de agenți în biroul central. Să mă fac mai bine înțeleasă în privința numărului de investigatori din Parchetul European. Ar fi indicat, date fiind restricțiile bugetare, să definim mai bine obiectivele acestei structuri. În cazul în care e posibil, putem accepta să lucrăm cu procurori part-time? Am fost procuror mulți ani, dar nu știu să existe undeva în lume un sfert de procuror”, a spus Kövesi, în cadrul Comisiilor LIBE și CONT, potrivit DigiFM.

Parchetul European se așteaptă să fie operațional în 2020 și este creat pe baza cooperării consolidate între 22 de state membre. Cele 6 state care nu participă sunt: Suedia, Ungaria, Polonia, Marea Britanie, Irlanda și Danemarca, însă se vor putea alătura în orice moment cooperării dacă doresc, cu excepția Marii Britanii, care se va retrage din UE.

Însărcinată cu investigarea, urmărirea şi aducerea în faţa justiţiei a infracţiunilor împotriva bugetului UE, cum ar fi frauda, corupţia sau frauda transfrontalieră de TVA de peste 10 milioane de euro, instituția EPPO va avea competența de a investiga și a urmări penal infracțiuni care aduc atingere intereselor financiare ale UE și va lucra în strânsă colaborare cu autoritățile naționale de aplicare a legii. De asemenea, va colabora îndeaproape cu alte organisme precum Eurojust și Europol. Lista infracțiunilor va putea fi extinsă în viitor pentru a include, de exemplu, activități teroriste.

Biroul central al EPPO va fi în Luxemburg.