Corina Crețu a primit asigurări din partea Ursulei von der Leyen că drepturile românilor din Marea Britanie vor fi protejate de Comisia Europeană

Europarlamentarul Corina Crețu (PRO România, S&D) solicită Guvernului să demareze urgent ultima etapă necesară realizării spitalelor regionale de la Iași, Cluj și Craiova.

„Termenul de realizare a acestor spitale era 2023. Între timp, s-a obținut din partea Comisiei Europene posibilitatea folosirii fondurilor europene din Bugetul 2021-2027, deși rata de absorbție pentru perioada 2014-2020 este sub 50 % in cazul României. Adică miliarde de euro care stau și așteaptă sa fie cheltuiți. 2024 pentru realizarea fundațiilor mi se pare un termen mult prea îndepărtat, având in vedere parcurgerea deja a celor mai grele etape”, a scris deputatul european pe pagina de Facebook.

În iulie 2020, Executivul European a aprobat cofinanțarea cu fonduri europene a tuturor celor 3 spitale regionale de la Cluj-Napoca, Iași și Craiova. Cu toate acestea, Corina Crețu susține că nu se mai aude absolut nimic, deși într-o asemenea situație proiectele Spitalelor Regionale sunt de urgență națională.

Potrivit europarlamentarului, construcția celor trei spitale regionale a fost prevăzută, cu sumele aferente parcate in Bugetul Uniunii Europene, in cadrul Programului Operațional Regional (POR), care a fost negociat și semnat din partea Guvernului României de către Victor Ponta, iar din partea Comisiei Europene de către Corina Crețu, in calitate de Comisar European pentru Politica Regionala: „La ora actuala, cu mari întârzieri, documentația pentru spitalele de la Cluj, Iasi și Craiova este acum completa: studii de fezabilitate efectuate, amplasamente aprobate, finanțările aferente aprobate.”

Corina Crețu transmite din nou același mesaj ferm prin care subliniază că realizarea spitalelor regionale ar trebui să devină o urgență națională.

