Corina Crețu cere Guvernului să comunice clar “cum urmează să folosească banii europeni”: România nu poate funcționa pe “pilot automat” la nesfârșit

România nu poate funcționa pe “pilot automat” la nesfârșit și trebuie să existe asigurări din partea Guvernului că toate eforturile mediului de business vor fi susținute, a afirmat vineri europarlamentarul Corina Crețu (Pro România, S&D) în cadrul conferinței online “Antreprenoriatul românesc în pandemie” – organizată de Uniunea Generală a Industriașilor din România și Organizația Femeilor Antreprenor UGIR.

“Pandemia a afectat asimetric țările europene și, din păcate vulnerabilitatea antreprenorilor români este mai mare decât a antreprenorilor din alte state europene, având în vedere situația economică fragilă a țării noastre. Tocmai de aceea, potențialul actualei crize sanitare de a se transforma într-o criză socială și economică este mai mare în cazul României”, a susținut Crețu.

Aceasta a oferit exemple privind măsurile luate de Uniunea Europeană astfel încât să adreseze diferitele tipuri de probleme cu care se confruntă mediul privat.

Ea s-a oferit la pachetul de sprijinire a ocupării fortei de muncă în rândul tinerilor, prin consolidarea Garanției pentru tineri, în condițiile în care 16% din tinerii europeni nu au locuri de muncă, la protejarea IMM-urilor și a industriei turismului și la instrumentul SURE pentru atenuarea riscurilor de șomaj.

“În România sunt peste 500.000 de IMM-uri, fiecare afectată într-o formă sau alta. Prin acest instrument, Statele Membre pot primi de la UE asistență financiară de până la 100 de miliarde EUR, sub formă de împrumuturi, bani cu care să facă față creșterii bruște a cheltuielilor publice pentru menținerea locurilor de muncă. SURE a fost conceput pentru a sprijini, de exemplu, schemele de șomaj tehnic. Iar România a solicitat 4 miliarde EUR de la UE prin instrumentul SURE – una din cele mai mari sume solicitate de vreun stat european”, a afirmat Crețu.

Europarlamentarul a mai arătat că este foarte important ca aceste măsuri să fie dublate și de o comunicare publică eficientă din partea Guvernului României.

“În acest moment nu e foarte clar cum se investesc acești bani. E o opacitate extraordinară pe care nu o înțeleg. Eu am solicitat printr-o scrisoare deschisă – pe care am trimis-o oficial și Guvernului anul trecut – să explice clar cum urmează să folosească banii europeni. Nu am primit niciun răspuns. Cred că o astfel de solicitare ar trebui sa vină din partea mai multor persoane și mai ales din partea mediului privat. Poate astfel vom primi aceste răspunsuri de care e atât de multă nevoie. România nu poate funcționa pe “pilot automat” la nesfârșit. Trebuie să existe asigurări din partea Guvernului că toate eforturile mediului de business vor fi susținute. De aceea mizez pe comunicare. Cred că am fi câștigați cu toții”, a mai spus Corina Crețu.