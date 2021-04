Corina Crețu critică Guvernul pentru “opacitatea din jurul PNRR”: Ratarea acestei șanse istorice ar fi o mare dezamăgire pentru toți românii

Eurodeputatul Corina Crețu și-a manifestat marți susținerea pentru apel lansat de Comitetul European Regiunilor către Guvernele naționale, care sunt îndemnate să coopereze cu autoritățile regionale și locale în vederea realizării și implementării programelor prevăzute în Planul Național de Redresare și Reziliență.

“Acest lucru este cu atât mai important pentru regiunea de Nord-Est a României, una din cele mai sărace regiuni ale Europei, care are nevoile sale specifice și necesită investiții țintite pentru reducerea decalajelor economice și sociale. Atât în calitate de Comisar European pentru Politică Regională, cât și acum, în calitate de Membru al Parlamentului European, am vizitat în repetate rânduri Moldova și am rămas atentă la modul în care se dezvoltă, la oportunitățile pe care le are și la cum funcționează administrația locală”, a scris Crețu, într-o postare pe Facebook.

Săptămâna trecută, în ajunul reuniunii Consiliului European, Alianța pentru coeziune – o alianță de anvergură europeană formată din 12 000 de semnatari care pledează pentru o politică de coeziune mai solidă după 2020 – invită statele membre să lucreze în parteneriat cu autoritățile locale și regionale la elaborarea, punerea în aplicare și guvernanța planurilor naționale de redresare și reziliență.

Alianța pentru coeziune îndeamnă, de asemenea, parlamentele naționale să ratifice cât mai curând posibil decizia privind resursele proprii, permițând Comisiei Europene să împrumute până la 750 de miliarde de euro de pe piețele de capital pentru a contracara efectele negative ale crizei provocate de pandemia de COVID-19.

În plus, Alianța avertizează liderii UE cu privire la riscul concurenței pentru accesul la vaccinuri – aceasta ar spori inegalitățile dintre regiunile, orașele și satele europene.