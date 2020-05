Corina Crețu: De Ziua Muncii transmit un gând bun și speranța sinceră celor din linia întâi a luptei cu Covid-19 că această criză va fi depășită cât mai rapid prin solidaritate

Locul Republicii Moldova este, alături de România, în Uniunea Europeană, a afirmat luni europarlamentarul Corina Crețu, cu ocazia împlinirii a zece ani de la semnarea Parteneriatului strategic bilateral dintre București și Chișinău pentru integrarea europeană a Republicii Moldova.

“De un deceniu, relația dintre cele două state de-o parte și de alta a Prutului este în continuă consolidare. Se împlinesc astăzi zece ani în care Republica Moldova s-a apropiat de Uniunea Europeană mai mult decât oricând, zece ani în care România a dovedit că este principalul partener strategic din regiune pentru Republica Moldova. Am fost și voi rămâne convinsă de destinul european al Republicii Moldova – de care sunt atașată sufletește și pe care am vizitat-o în repetate rânduri încă din 2005, când am fost observator electoral din partea OSCE. Iar în 2013, am pledat cu toată convingerea, din Parlamentul European, pentru semnarea Acordului de Asociere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, un moment istoric de o importanță aparte”, a scris Corina Crețu (PRO România, S&D), pe pagina sa de Facebook.

Aceasta a reamintit că din calitatea de comisar european pentru politică regională a aprobat proiecte europene în valoare de zeci de milioane de euro pentru Republica Moldova, de rezultatele cărora beneficiază în prezent sute de mii de cetățeni ai Republicii Moldova.