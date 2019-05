Corina Crețu l-a felicitat pe Frans Timmermans după victoria electorală din Olanda: Social-democrația pro-europeană a început cu dreptul alegerile europarlamentare

Comisarul european pentru politică regională, Corina Crețu, l-a felicitat pe prim-vicepreședintele executivului european Frans Timmermans pentru victoria obținută la alegerile europarlamentare din Olanda.

”I-am transmis felicitări colegului meu Frans Timmermans pentru victoria de astăzi a laburiștilor olandezi. Social-democrația pro-europeană a început cu dreptul alegerile, câștigând în prima țară în care au fost organizate europarlamentarele pentru noua legislatură a Parlamentului European. E important ca toți cei care susținem proiectul european să votăm duminica aceasta. Succes, PRO România!”, a scris Crețu, pe Facebook, la rândul ei candidat din partea Pro România la alegerile europene din România.

Partidul Laburist din Olanda, formațiunea lui Frans Timmermans, candidatul social-democraților europeni la funcția de președinte al Comisiei Europene, a obținut primul loc în alegerile pentru Parlamentul European din Țările de Jos, arată un sondaj IPSOS, citat de postul de televiziune olandez NOS.

Potrivit primelor estimări după închiderea urnelor – la ora locală 21:00 – Partidul Laburist (PvdA) a obținut 5 mandate, urmat de VVD, formațiunea liberală a premierului Mark Rutte, 4 mandate.

Frans Timmermans a fost joi primul înalt oficial european care a votat la alegerile pentru Parlamentul European, în orașul său natal din Olanda. Anterior votului, Timmermans a scris pe contul său de Twitter: ,,Dacă nu vă lăsați părinții să vă aleagă hainele, de ce să îi lăsați să vă aleagă viitorul?”.

După vot, candidatul PES la funcția de președinte al Comisiei Europene a spus: ”Pentru prima dată, am votat cu mine însumi – nu am mai făcut acest lucru până acum. De cele mai multe ori, pun semnul în dreptul primei femei de pe listă, dar astăzi, dintr-un motiv sau altul, am pus spontan un ‘x’ chiar lângă numele meu”.