Corina Crețu, pledoarie în Parlamentul European pentru ca Fondul de Solidaritate al UE să fie pus mai rapid la dispoziția statelor afectate de dezastre naturale

Europarlamentarul Corina Crețu a transmis un mesaj de susținere cetățenilor Republicii Moldova care își aleg astăzi un nou Parlament, urând, totodată, succes forțelor pro-europene.

„Locul Republicii Moldova este, alături de România, în Uniunea Europeană. România a dovedit că este principalul partener strategic din regiune pentru Republica Moldova. Am fost și voi rămâne convinsă de destinul european al Republicii Moldova – de care sunt atașată sufletește și pe care am vizitat-o în repetate rânduri încă din 2005, când am fost observator electoral din partea OSCE. Iar în 2013, am pledat cu toată convingerea, din Parlamentul European, pentru semnarea Acordului de Asociere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, un moment istoric de o importanță aparte”, a scris deputatul european într-un mesaj pe pagina de Facebook.

Reamintim că în calitatea de Comisar european pentru politică regională, Corina Crețu a aprobat (in perioada 2014-2019) proiecte europene în valoare de zeci de milioane de euro pentru Republica Moldova, de rezultatele cărora beneficiază în prezent sute de mii de cetățeni ai Republicii Moldova.

„Oamenii trebuie să simtă modul în care viața lor se schimbă în bine. De aceea, credința mea a fost și a rămas aceea că obiectivele politice trebuie să aibă în centrul lor cetățeanul. Salut faptul ca Romania și-a exprimat solidaritatea deplina cu Republica Moldova in timpul pandemiei și cred ca aceasta solidaritate trebuie sa continue in mod susținut și durabil”, a mai transmis aceasta.

Corina Crețu a reiterat importanța proiectului de infrastructură al autostrăzii Ungheni – Iasi – Târgu Mures: „Ar trebui sa devină prioritatea zero a Guvernului României, legând astfel Republica Moldova și regiunea Moldovei de restul Uniunii Europene.”

„Oamenii trebuie să simtă modul în care viața lor se schimbă în bine. De aceea, credința mea a fost și a rămas aceea că obiectivele politice trebuie să aibă în centrul lor cetățeanul. Voi rămâne în continuare o susținătoare a drumului european al Republicii Moldova și voi depune toate eforturile ca vocea fraților noștri de peste Prut să se facă auzită la Bruxelles”, a conchis Corina Crețu în mesajul său.

Cetățenii Republicii Moldova sunt chemați azi, 11 iulie, la urne pentru a-și alege Parlamentul, după ce președinta Maia Sandu a semnat la 28 aprilie decretul de dizolvare a legislativului de la Chișinău.

Numărul cetăţenilor cu drept de vot din Republica Moldova este de 3,2 milioane, iar autorităţile electorale au pregătit pentru acest scrutin 3,6 milioane de buletine de vot, dintre care 706.000 pentru cetăţenii din diaspora, potrivit Agerpres.

