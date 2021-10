Corina Crețu: Principiul de bază al PNRR este distribuirea echitabilă a fondurilor. Guvernul trebuie să aloce bani zonelor celor mai sărace

Principiul de bază al Planului National de Redresare și Reziliență este acela al distribuirii echitabile a fondurilor, cu precădere in regiunile mai puțin dezvoltate, a atras atenția duminică europarlamentarul Corina Crețu, într-un mesaj adresat primarilor și autorităților locale din România

În opinia acesteia, pentru a îndeplini acest obiectiv, Guvernul trebuie să aloce fonduri prin PNRR regiunilor, orașelor și localităților celor mai sărace, indiferent de culoarea politica a primarilor lor.

“Sărăcia absolută afectează între 22% și 27% din populația țării noastre, conform datelor Băncii Mondiale. De asemenea, avem o regiune în top 5 european – regiunea Sud-Est, unde mai bine de 53% dintre locuitori sunt expuși riscului de sărăcie”, a scris Corina Crețu, într-o postare pe Facebook.

“Revin la întrebările pe care le-am mai lansat și la care, din păcate, nu am primit răspuns: Se va ține cont în PNRR de discrepanțele teritoriale existente, de inegalitățile sociale în creștere din România? Trei din cele opt regiuni de dezvoltare ale României au în continuare un PIB (Produs Intern Brut) pe cap de locuitor mai mic decât media europeană. Își propune PNRR să amelioreze aceasta situație? Cum vor beneficia de PNRR cei aproape 30% din cetățenii României care se află azi la limita sărăciei sau a excluziunii sociale? Pe lângă PNRR, cum poate fi accelerată absorbția fondurilor pentru perioada 2014-2020, care acum e la 52%? Cum poți convinge, ca țară, Comisia Europeană că ai capacitatea de a cheltui – fără proiecte majore deja realizate – 48% din cele 30,5 miliarde care trebuiau deja cheltuite dar mai sunt doi ani în care mai pot fi cheltuiți banii pt 2014-2020, plus peste 30 miliarde prin PNRR (în maximum 5 ani), plus finalizarea negocierilor privind adoptarea programelor operaționale pentru 2021-2027?”, a mai precizat fostul comisar european pentru politică regională.

Planul National de Redresare și Reziliență al României, recent aprobat de Consiliul UE, menționează încă din primul paragraf că principiul fundamental al PNRR se referă la distribuirea echitabila a fondurilor europene.

“Distribuirea echitabilă geografică a fondurilor. Investițiile propuse în PNRR se bazează pe faptul că în recuperarea decalajelor și modernizarea României nimeni nu va fi lăsat în urma. În procedurile alocărilor directe sau cele competitive se va ține cont de alocarea echilibrată a resurselor, astfel încât să conducă la valorificarea specificului local sau regional în interesul cetățenilor și la diminuarea polarizării dezvoltării teritoriale. În acest sens, unele componente au o alocare teritorială prevăzută în lansarea apelurilor de proiecte”, arată PNRR.

PNRR-ul României este oficial aprobat după ce Consiliul Uniunii Europene a adoptat pe 28 octombrie planul de 29,2 miliarde de euro prin care Bucureștiul va putea accesa o prefinanțare de 3,8 miliarde de euro.

Anterior, pe 27 septembrie, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a dat undă verde, la București, Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) prin intermediul căruia România va putea beneficia de 29,2 miliarde de euro, granturi și împrumuturi, pentru a-și redresa economia și a-și construi reziliența ca urmare a pandemiei, printr-o tranziție verde și digitală.