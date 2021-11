Corina Crețu propune înființarea de microregiuni în România pentru atragerea de fonduri europene și mai multă putere la nivel local

Europarlamentarul Corina Crețu a îndemnat luni autoritățile din România să înființeze microregiuni de dezvoltare pentru o mai bună capacitate de atragere de fonduri europene, în contextul în care România are la dispoziție bani europeni din programele multianuale 2014-2020, 2021-2027 și din Planul Național de Redresare și Reziliență.

Ea a citat ca exemplu de bune practici microregiunea ”Țara Făgărașului” să se transforme într-un exemplu de bune practici, înființată în 2019 prin asocierea dintre 33 de municipii, orașe, comune, alături de Consiliile Județene Sibiu și Brașov.

“Sunt foarte bucuroasă și împlinită sufletește știind că această idee a fost lansată în februarie 2019, cu ocazia unei vizite oficiale pe care am realizat-o atunci chiar în Cetatea Făgăraș și unde i-am întâlnit pe reprezentanții autorităților locale din această regiune. Înființarea unei microregiuni înseamnă, concret, mai multă autonomie în gestionarea fondurilor europene pentru infrastructură, turism și alte proiecte care să reducă decalajele dintre localități. Alături de Țara Făgărașului, o altă microregiune de care sunt foarte atașată este Valea Jiului – despre care voi vorbi, în detaliu, mâine”, a afirmat Corina Crețu.

Potrivit europarlamentarului, aceste forme de asociere reprezintă fundamentul pentru o mai bună atragere a fondurilor europene, reducerea birocrației și mai multă putere la nivel local în stabilirea priorităților. “Voi fi, și pe mai departe, un avocat al proiectelor de acest fel pentru România, în calitate de Membră a Comisiei pentru Dezvoltare Regională din Parlamentul European (REGI)”, a asigurat deputatul european.

Corina Crețu a indicat că pentru România este foarte important sa încheie negocierile cu Comisia Europeană pentru Programele Operaționale 2021-2027.

“Deja s-a pierdut un an din acest exercitiu financiar, iar noul Guvern datoria sa încheie cât mai curând programele din perioada 2014-2020 și sa reprogrameze urgent sumele alocate României pentru 2021, care nu au fost folosite deloc pana acum. Pe lângă fondurile clasice, implementarea PNRR trebuie sa devină prioritate naționala, având in vedere ca, potrivit Regulamentelor, cele 30 miliarde alocate României trebuie angajate pana in 2023, iar finalizarea efectivă, implementarea proiectelor nu poate depăși data de 31 decembrie 2026”, a detaliat ea.

Asociația Microregiunea Țara Făgărașului, care include localități din județele Brașov și Sibiu dar și cele două consilii județene, Brașov și Sibiu, a fost inclusă în legea vizând gestionarea fondurilor europene 2021-2027.

Asociația va beneficia de asistență tehnică din fonduri UE pentru elaborarea strategiilor ITI și pentru documentațiile proiectelor care să fie finanțate. Ulterior, după semnarea acordului de parteneriat România – CE 2021-2027, asociația va lansa propriile linii de finanțare pentru beneficiari publici și privați din zonele lor, în interiorul bugetului alocat, nu vor mai concura cu proiecte din alte zone.

Microregiunea Țara Făgărașului include următoarele unități administrativ-teritoriale: Județul Sibiu, Județul Brașov, Municipiul Făgăraș, Orașul Victoria, Comuna Beclean, Comuna Cincu, Comuna Comăna, Comuna Drăguș, Comuna Hârseni, Comuna Lisa, Comuna Jibert, Comuna Mândra, Comuna Părău, Comuna Recea, Comuna Șercaia, Comuna Șinca, Comuna Șinca Nouă, Comuna Sâmbăta de Sus, Comuna Șoarș, Comuna Ticuș, Comuna Ucea, Comuna Viștea, Comuna Voila, Orașul Avrig, Orașul Tălmaciu, Comuna Arpașu de Jos, Comuna Boiţa, Comuna Bruiu, Comuna Cârța, Comuna Cârțișoara, Comuna Porumbacu de Jos, Comuna Racovița, Comuna Roșia, Comuna Şelimbăr, Comuna Turnu Roşu.