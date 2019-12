Corina Crețu: Protejarea copiilor afectați de sărăcie rămâne pe agenda mea și în mandatul de europarlamentar

Europarlamentarul Corina Creţu a primit miercuri titlul de Doctor Honoris Causa al Academiei de Studii Economice din Moldova, într-o ceremonie desfășurată la Chișinău.

Cunoscută ca un susţinător al Republicii Moldova, Corina Creţu a votat, în 2014, în Parlamentul European, Acordul de asociere cu Uniunea Europeană, a acordat guvernului de la Chişinău fonduri europene, în perioada mandatului său de comisar european pentru politică regională, iar acum susţine parcursul european al Republicii Moldova.

”Am fost deosebit de onorată – și foarte emoționată – să primesc astăzi titlul de ”Doctor Honoris Causa” al Academiei de Studii Economice a Moldovei (ASEM). Mesajul pe care l-am transmis în intervenția mea a fost acela că nu am uitat nicio clipă Republica Moldova”, a scris Crețu, pe Facebook, prezentând eforturile sale în calitate de om politic pentru apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană.

”Încă de la începutul carierei mele politice am făcut tot ce mi-a stat în putință pentru a apropia Uniunea Europeană de Chișinău. În 2005 am participat ca observator din partea OSCE în alegerile parlamentare organizate în Republica Moldova, iar începând cu anul 2007, când am devenit Membru al Parlamentului European, am făcut parte din Delegația parlamentară pentru relațiile cu Republica Moldova. În 2013 mi-am anunțat, în plenul Parlamentului European reunit la Strasbourg, susținerea totală pentru semnarea Acordului de Asociere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană – iar din 2014 cetățenii Republicii Moldova pot călători în spațiul Schengen fără vize. În calitate de Comisar European am avut mai multe vizite la Chișinău, atât în 2018, cât și anul acesta, ocazii cu care am reiterat speranța mea că Republica Moldova va deveni Membră cu drepturi depline a Uniunii Europene într-un viitor apropiat. Cetățenii Republicii Moldova – acești oamenii harnici și inimoși – merită o viață mai bună”, a continuat eurodeputatul român.