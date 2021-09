Corina Crețu reînnoiește apelul la o dezbatere națională privind “soarta satului românesc”: Voi depune toate eforturile pentru a promova Agenda Rurală a UE în România

Parlamentul European a transmis în această săptămână un semnal de solidaritate cu statele candidate și potențial candidate să adere la Uniunea Europeană, a anunțat europarlamentarul Corina Crețu, care a votat în Parlamentul European în favoarea Instrumentului de Pre-Aderare (IPA III) propus de Comisia Europeană și agreat de Consiliu pentru perioada 2021-2027.

Este vorba despre 14,2 miliarde EUR pentru a sprijini țările candidate și potențial candidate să adere la Uniunea Europeană, care să realizeze reforme politice, instituționale, sociale și economice, precum și pentru a le ajuta să traverseze această perioadă dificilă.

“Cred că, astfel, Uniunea Europeană transmite un mesaj important către țările care doresc să adere la acest proiect unic, un semnal de solidaritate. Noul fond va sprijini Planul Economic și de Investiții pentru Balcanii de Vest, prin care se dorește revenirea la creșterea economică în regiune, sprijinul pentru tranziția digitală și cea verde, precum și integrarea europeană”, a afirmat Corina Crețu.

Beneficiarii actuali ai Instrumentului de Pre-Aderare sunt Albania, Bosnia-Herțegovina, Kosovo, Muntenegru, Macedonia de Nord, Serbia și Turcia.

Europarlamentarul român a punctat că Republica Moldova beneficiază de resursele destinate celor șase țări care fac parte din Parteneriatul Estic și de ajutorul prevăzut în baza Acordului de Asociere UE – Republica Moldova și zona sa de liber schimb aprofundată și cuprinzătoare.

“Mă bucur că am contribuit prin votul meu în Parlamentul European către a face un pas în plus în ceea ce privește îndeplinirea aspirațiilor europene ale acestor țări. Cunosc speranțele multor cetățeni din țările non-UE și cred că votul din Parlamentul European reprezintă un moment important pentru restabilirea încrederii între Uniunea Europeană și țările din Balcanii de Vest. Pe parcursul mandatului meu de Comisar European am fost preocupată ca politica regională să contribuie la dezvoltarea economică a țărilor candidate sau potențial candidate, în special prin programele de cooperare transfrontalieră. În acest sens, am fost în contact cu lideri naționali și locali din aceste țări”, a subliniat Crețu.

“Pregătirea din timp este esențială, iar experiența mi-a arătat că țările nou venite pot pierde oportunități importante dacă nu construiesc un sistem eficient de folosire a fondurilor europene în beneficiul cetățenilor, pentru îmbunătățirea nivelului lor de trai”, a conchis ea.