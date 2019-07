Corina Crețu, replică ironică la acuzele premierului Dăncilă potrivit cărora nu ar fi ajutat România în timpul mandatului de comisar european: Singurul lucru pe care l-aș mai fi putut face ar fi fost să scriu în locul Guvernului proiectele care nu există

Fostul comisar european pentru politică regională, Corina Crețu, transmite o ultimă replică la atacurile premierului Viorica Dăncilă referitoare la faptul că nu a ajutat România în timpul mandatului său de comisar, într-o postare pe Facebook.

Potrivit actualului eurodeputat Pro România, deși a lăsat legăturile cu partidul principal din coaliția de guvernare, ,,este de datoria mea să îmi apăr munca din ultimii ani, a mea și a sutelor de specialiști din cadrul Comisiei Europene și să vorbesc despre mandatul meu de Comisar European pentru Politică Regională”. Corina Crețu a scris că afirmațiile Vioricăi Dăncilă, potrivit cărora Comisarii trimiși de România nu au ajutat țara ,,sunt absolut regretabile”.

Corina Crețu atrage atenția că asemenea afirmații dovedesc ,,necunoasterea prevederilor Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene: Comisarul European trebuie să reprezinte toate statele europene și deservește interesul Uniunii Europene, nu al unui partid sau un grup de oameni”.

De altfel, aceasta mărturisește că, pe întreg parcursul mandatului său, ,,eu una nu am putut uita țara din care provin – iar Doamna Prim-Ministru știe foarte bine eforturile pe care le-am depus pentru România, dar continuă în mod absolut gratuit campania de denigrare a mea începută de luni de zile”.

De exemplu, explică Corina Crețu, la preluarea mandatului său, rata de absorbție în cazul României, pentru perioada 2007-2014, era de doar 58%, dar prin crearea Grupului de lucru pentru o mai bună implementare, în care au fost incluse țările cu o rată de absorbție de sub 60% și în favoarea cărora a aprobat masuri exceptionale, rata de absorbție pentru perioada menționată a depasit 91% în cazul României.

De asemenea, fostul comisar european a făcut eforturi majore pentru a evita dezangajarea celor 800 de milioane EUR, din cauza proiectelor insuficiente în cadrul Programului Operaţional Regional.

,,În urma zecilor de întâlniri și videoconferințe între experții DG REGIO și specialiștii Guvernului, ca și între mine și miniștrii de resort, am decis să modific POR dublând sumele alocate IMM-urilor și aprobând achiziționarea de ambulanțe moderne și de echipamente de ajutor în caz de dezastre naturale pentru toate județele țării. Acest proiect a fost inițiat de Ministerul de Interne, dar inițial nu fusese introdus în POR. A fost o soluție în beneficiul oamenilor. Sunt, de altfel, soluții concrete pe care le-am identificat pentru îmbunatatirea vietii românilor si, in acelasi timp, salvarea a 800 milioane EUR care riscau a fi definitiv pierdute in anul 2018”, preciează Corina Crețu.

Mai mult, Corina Crețu a amintit că, în perioada actuală de programare (2014 – 2020), a aprobat pentru România 57 de proiecte majore prevăzute în Programul Operațional Infrastructura Mare (POIMM), Programul Operațional Regional (POR) si Programul Operațional Competitivitate (POC) (proiecte a căror valoare depășește fiecare 50 de milioane EUR, respectiv 75 de milioane EUR pentru proiectele în domeniul transporturilor).

Aceasta a mai vorbit și despre insistențele făcute pe lângă Guvernul României pentru construirea spitalelor regionale, prin intermediul unor scrisori oficiale care au rămas fără răspuns.

,,Am manifestat toată deschiderea pentru găsirea celor mai rapide și fezabile soluții privind construirea spitalelor regionale și m-am adresat în repetate rânduri Guvernului pe marginea acestei teme, fără să primesc vreun răspuns”.

Nu în ultimul rând, fostul înalt oficial al Comisiei Europene punctează faptul că a depus toate eforturile și a reușit ca, pentru România, alocarea pe politica de coeziune pentru perioada 2021 – 2027 să fie de 31 miliarde de euro, ceea ce înseamnă cu 8% mai mult faţă de intervalul 2014 – 2020.

,,Singurul lucru pe care l-aș mai fi putut face ar fi fost, eventual, să scriu de una singură, în locul Guvernului, proiectele care nu există, să mă ocup de implementarea efectivă a lor și să produc din neant facturile pentru lucrările care nu sunt efectuate, astfel încât să putem face și plățile pentru ceva ce nu există de fapt. Probabil doar atunci Doamna Premier nu ar mai avea ce să critice în legătură cu activitatea mea de Comisar pentru Politică Regională”, încheie, într-o notă ironică, Corina Crețu mesajul pentru premierul Viorica Dăncilă.