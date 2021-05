Corina Crețu salută investiția Comisiei Europene în modernizarea sistemului de transport al energiei termice din București: Un proiect inițiat pe parcursul mandatului meu de comisar

Europarlamentarul Corina Crețu, fost comisar european pentru politică regională, a salutat joi aprobarea de către Comisia Europeană a unei investiții de 216 milioane de euro prin politica de coeziune în vederea modernizării sistemului de transport al energiei termice din București și a instalării unui nou sistem de detectare a scurgerilor.

“Acesta este un proiect inițiat în urmă cu câțiva ani, despre care am discutat în mai multe rânduri cu autoritățile locale din Capitală pe parcursul mandatului meu de Comisar European pentru Politică Regională, in special cu doamna Primar General Gabriela Firea și echipa sa. Ar fi trist ca după ani de munca pentru acest proiect, sa nu se reușească implementarea acestuia pana in 2023 și banii sa fie pierduți”, a spus Crețu, într-o postare pe Facebook.

Ea a amintit că în perioada mandatului de comisar a insistat pentru prioritizarea investițiilor în infrastructura de energie.

“Speranța mea a fost aceea ca Bucureștiul să beneficieze de peste 2 miliarde EUR din suma totală alocată României în perioada 2014-2020. Cred că era un obiectiv pe care locuitorii Capitalei îl merită, pentru că beneficiile ar fi atât pentru ei, cât și pentru numărul foarte mare de persoane care tranzitează Bucureștiul”, a explicat eurodeputatul.

Potrivit lui Crețu, autoritățile locale trebuie să elaboreze un plan clar de implementare, cu termene și responsabilități, precum și să pregătească noi proiecte.

Altfel, a avertizat ea, “vom retrăi scenariul din perioada 2007-2013, când au fost cheltuite sub 5% din fondurile europene alocate Bucureștiului pentru infrastructura de apă.”

“Concret, din 208 milioane EUR alocate acestui domeniu, s-au cheltuit doar 10 milioane EUR. Pentru a evita dezangajările de fonduri și pierderea acestor bani, pentru restul sumei am aprobat fazarea proiectelor astfel încât aceste fonduri să fie folosite în perioada 2014-2020. Ca locuitor al Bucureștiului la rândul meu, nu pot decât să sper că autoritățile vor realiza o pregătire solidă a proiectelor finanțate din fonduri europene și se vor concentra asupra adevăratelor priorități ale Capitalei, care pot realmente face viața cetățenilor mai bună”, a conchis Corina Crețu.

Comisia Europeană a aprobat o investiție de 216 milioane de euro din Fondul de coeziune pentru modernizarea sistemului de transport al energiei termice din București, a informat joi Reprezentanța Comisiei Europene în România printr-un comunicat.

”Această investiție a UE în modernizarea unei infrastructuri esențiale pentru capitala României este un bun exemplu de proiect care poate îndeplini simultan obiectivele de îmbunătățire a vieții de zi cu zi a cetățenilor, cât şi cele ale Pactului verde și în materie de schimbări climatice”, a transmis comisarul european pentru coeziune și reforme, Elisa Ferreira.

Sistemul de transport al energiei termice din București este unul dintre cele mai mari din lume, furnizând căldură și apă caldă unui număr de peste 1,2 milioane de persoane. 211,94 km de conducte, echivalentul a 105,97 km de sistem de transport, vor fi înlocuiți pentru a remedia problema actuală a pierderii a aproximativ 28 % din căldură între sursă și consumator.