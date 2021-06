Corina Crețu semnalează: PNRR-ul României este în continuare în ”evaluare”, în timp ce jumătate din țările UE au planurile aprobate 

Guvernul României trebuie să solicite, de urgență, sprijinul Comisiei Europene pentru a veni în ajutorul românilor afectați de inundații, a afirmat duminică seară europarlamentarul Corina Crețu, în contextul multe localități din România se confruntă cu inundații, iar oamenii sunt evacuați din casele lor.

“Sunt alaturi de romanii care au suferit pierderi masive, zilele acestea, ca urmare a inundatiilor. Iar din pacate, se pare ca pericolul nu a trecut. Chiar daca nu putem preveni astfel de fenomene de fiecare data – desi ar fi bine sa punem la punct toate proiectele de protectie impotriva inundatiilor – trebuie sa ii ajutam cat mai mult pe cei afectati. Iar Uniunea Europeana ne pune la dispozitie instrumente in acest sens, instrumente care au ajutat si in trecut si pe care Guvernul de la Bucuresti ar trebui sa le acceseze si acum de urgenta. Prin Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene, Romania poate primi ajutorul atat de necesar in aceste momente”, a scris Crețu, într-o postare pe Facebook.

Ea a revenit astfel cu un mesaj către executivul de la București, după ce săptămâna trecută a cerut Guvernului să apeleze la Fondul de Solidaritate al UE pentru a acoperi “costurile dramei prin care trec românii din zonele devastate de inundații”.

De altfel, în anii precedenți, în calitate de comisar european, Corina Crețu a încercat să sprijine autoritățile române in privința calculării pagubelor produse de inundații și întocmirea solicitărilor de sprijin financiar către Comisia Europeană.

“De altfel, una dintre ultimele decizii pe care le-am luat in calitate de Comisar European pentru Politica Regionala a fost sa aprob acordarea de ajutor financiar, prin Fondul de Solidaritate al UE, catre statele afectate de inundatiile din vara lui 2018. Astfel, doar pentru Regiunea de Nord-Est a Romaniei au fost alocate in acest sens 8,2 milioane EUR”, a mai afirmat Crețu, care acum este raportor din partea Comisiei pentru Control Bugetar a Parlamentului European pentru Regulamentul privind folosirea Fondului de Solidaritate.

“Acum, in calitate de Raportor pentru Fondul de Solidaritate, am încercat ca noile Regulamente adoptate in Parlamentul European pentru perioada 2021-2027 sa ajute statele membre sa acceseze fonduri europene in caz de dezastre naturale. E vital ca Guvernul Romaniei sa actioneze cat mai repede. Cu cat se pierde mai mult timp, cu atat suferinta oamenilor este mai mare”, a conchis ea.