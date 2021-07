Corina Crețu solicită Guvernului să activeze cât mai rapid Fondul European de Solidaritate ca urmare a inundațiilor din România

Europarlamentarul Corina Crețu a solicitat sâmbătă Guvernului României să activeze cât mai rapid Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene ca urmare a inundațiilor care au loc în această perioadă.

“Îmi exprim întreaga solidaritate cu cei care au avut de suferit din cauza inundațiilor și viiturilor din ultima săptămână. Fie că trăiesc în județele Alba sau Cluj, fie că trăiesc in Germania, Belgia sau Luxembourg, cetățenii români ar trebui sa simtă preocuparea și sprijinul Guvernului de la București. În plus, cred că autoritățile române, pe lângă ajutoare de urgență din partea Guvernului acordate celor aflați acum in nevoi, ar trebui să activeze cât mai rapid Fondul European de Solidaritate”, a scris Crețu, pe pagina sa de Facebook.

În calitate de raportor din partea Comisiei pentru Control Bugetar a Parlamentului European pentru Regulamentul privind folosirea Fondului de Solidaritate, Corina Crețu a pledat recent pentru ca acest fond să devină mai flexibil și mai eficient în oferirea de asistență financiară statelor afectate de dezastre naturale.

De altfel, premierul Florin Cîțu va efectua duminică o vizită în localitățile afectate de inundații în județul Alba, potrivit unui comunicat al Guvernului.

Joi după-amiaza, comuna Ocoliş a înregistrat precipitaţii “istorice”, de 223 l/mp, într-un interval de numai cinci ore, provocând inundaţii “fără precedent”, potrivit Administraţiei Naţionale “Apele Române”, informează Agerpres.

În urma ploilor torenţiale şi a scurgerilor rapide de pe versanţi, pe râul Ocoliş, s-a produs o viitură puternică, cu efecte locale severe. Au fost inundate zeci de case, multe fiind distruse. Mai mulţi localnici au fost nevoiţi să se adăpostească, de teama apei, în podurile imobilelor. De asemenea, câteva maşini au fost distruse, fiind luate de apă, iar un drum judeţean, DJ 750G, a fost avariat şi colmatat.

Mai multe oraşe şi comune din Alba s-au aflat joi şi vineri sub avertizare de cod roşu meteo, fiind înregistrate pagube însemnate din cauza inundaţiilor.

Sute de pompieri militari, jandarmi, poliţişti, salvamontişti, voluntari de la Crucea Roşie, angajaţi ai SGA, CNAIR, Electrica au acţionat pentru limitarea/înlăturarea efectelor provocate de inundaţii.

Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene (FSUE) este principalul instrument de care dispune UE pentru a face faţă catastrofelor naturale majore şi pentru a-şi manifesta solidaritatea cu regiunile din Europa afectate de dezastre. Fondul a fost creat ca reacţie la inundaţiile devastatoare care au lovit Europa Centrală în vara anului 2002.

De atunci, a fost utilizat în cazul a 80 de dezastre de diverse tipuri: inundaţii, incendii forestiere, cutremure, furtuni şi secetă. Până în prezent, au fost sprijinite 24 de ţări europene diferite, inclusiv România, suma totală alocată depăşind 5 miliarde de euro.