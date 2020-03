Coronavirus. Ambasadorul Luca Niculescu: Consulatele României din Franța vor lucra numai pentru rezolvarea situaţiilor de urgenţă

Consulatele României de la Paris, Lyon, Strasbourg şi Marsilia vor lucra începând din 17 martie numai pentru rezolvarea situaţiilor de urgenţă, a anunţat luni, pe pagina sa de Facebook, ambasadorul României la Paris, Luca Niculescu, care le recomandă conaţionalilor care doresc să se întoarcă în România să-şi amâne călătoria dacă aceasta nu este indispensabilă, în contextul pandemiei cauzate de coronavirus.

”Toate programările din perioada următoare vor fi amânate, iar cei care aveţi programări veţi fi anunţaţi prin telefon sau prin mail în legătură cu acest lucru. Colegii mei din serviciile consulare sunt la dispoziţia dumneavoastră pentru asistenţa consulară în situaţii speciale sau acte cu caracter urgent, determinate de necesităţi deosebite (accidente, acte solicitate de autorităţile locale în contextul pandemiei, decese). Subliniez că aceasta măsură este excepţională şi are un caracter temporar”, a menţionat Niculescu.

Pentru a veni în sprijinul românilor aflaţi pe teritoriul Franţei, a fost creată o linie telefonică specială la ambasada României la Paris (0033679118149), unde pot fi oferite răspunsuri legate de noua situaţie.

În aceeaşi postare, ambasadorul român la Paris le recomandă conaţionalilor care doresc să se întoarcă în România să amâne călătoria dacă aceasta nu este indispensabilă.

”În ceea ce mă priveşte, am un gând special pentru cei care sunt în prima linie: este vorba despre medicii români, asistente, infirmiere, despre tot personalul care lucrează în spitale şi clinici. Sunt mulţi aici, in Hexagon. Ca şi voi, am avut ocazia să îi întâlnesc, să discut cu ei, să fiu îngrijit de ei. În zilele şi săptămânile care urmează, vom avea şi mai mult nevoie de ei. Iar ei au nevoie de toată susţinerea, înţelegerea şi căldura noastră. Să le oferim”, îşi încheie mesajul ambasadorul Luca Niculescu.

În Franța sunt înregistrate peste 5.400 de cazuri de infecție cu coronavirus, dintre care 127 de decese. Autoritățile franceze au luat deja măsuri excepționale, inclusiv închiderea temporară a unităților de învățământ, dar și a localurilor publice neesențiale, precum baruri sau restaurante.