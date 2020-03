Coronavirus: Arabia Saudită va organiza săptămâna viitoare, prin videoconferință, un ”summit extraordinar” al țărilor din G20 pentru a discuta despre ”implicațiile umane şi economice” ale COVID-19

Arabia Saudită plănuiește să organizeze săptămâna viitoare un ”summit virtual extraordinar” al țărilor din G20, pentru a discuta despre pandemia de coronavirus și pentru a dezvoltat un răspuns coordonat, potrivit DPA, citat de Agerpres.

The #G20SaudiArabia convenes an extraordinary Leaders’ Summit next week on #COVID19. #G20VirtualSummit

— G20 Saudi Arabia (@g20org) March 17, 2020