Coronavirus: Comisia Europeană a suplimentat cu 37,5 milioane de euro finanțarea cercetării de urgenţă pentru dezvoltarea de vaccinuri și noi tratamente

Comisia Europeană propune ca anul 2021 să fie Anul european al căilor ferate, pentru a sprijini realizarea obiectivelor Pactului Ecologic European în domeniul transporturilor, potrivit unui comunicat al executivului european.

În 2021, o serie de evenimente, campanii și inițiative vor promova transportul feroviar ca mod de transport durabil, inovator și sigur. Vor fi evidențiate beneficiile sale pentru cetățeni, pentru economie și pentru climă și se va pune accentul pe provocările rămase în vederea creării unui adevărat spațiu feroviar unic european fără frontiere.

”Fără îndoială că transportul feroviar înseamnă avantaje imense în majoritatea domeniilor: durabilitate, siguranță, chiar și viteză, odată ce este organizat și tehnologizat conform principiilor secolului XXI. Însă transportul feroviar este definit de un aspect și mai profund: el contribuie la interconectarea Uniunii Europene, și nu doar din punct de vedere fizic. Crearea unei rețele coerente și funcționale în întreaga Europă este un exercițiu de coeziune politică. Anul european al căilor ferate nu este un eveniment ales la întâmplare. El survine într-un moment oportun, când UE are nevoie de acest tip de acțiune colectivă”, a declarat comisarul european pentru Transporturi, Adina Vălean.

