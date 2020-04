Coronavirus: Eurodeputatul Tudor Ciuhodaru solicită autorităților redeschiderea Institutului Cantacuzino și construcția unei fabrici de materiale sanitare și medicamente

Eurodeputatul Tudor Ciuhodaru (PSD, S&D), de profesie medic, solicită autorităților redeschiderea Institutului Cantacuzino și construcția unei fabrici de materiale sanitare și medicamente, în contextul în care România nu are nicio fabrică de vaccinuri și niciun fel de fabrică de materiale sanitare, iar majoritatea sunt importate din China.

Politicianul a făcut acest apel în contextul în care coronavirusul a transformat Europa în centrul pandemiei, infectând zeci de mii de persoane și cauzând mii de decese. În prezent, în dimineața zilei de 14 martie, România înregistra 97 de cazuri de coronavirus.

„Atenție, cu pandemia nu e de glumit. Nu ne-am confruntat niciodată cu așa ceva”, atenționează eurodeputatul român, punctând faptul că „ste o problemă de siguranță națională în momentul de față”.

„Sunt sigur că noi, doar împreună, vom putea trece peste această perioadă extrem de dificilă”, a adăugat acesta.

De asemenea, în contextul apelului făcut către autoritățile din România, eurodeputatul menționează că, „din ianuarie am tras semnale de alarmă și am solicitat un plan unic de acțiune la nivel european”: „Am depus în Parlamentul European un proiect de lege (moțiune pentru o rezoluție) vizând realizarea acestor măsuri în toate statele membre. Măsurile de carantină pentru tot ce intră sunt obligatorii”, a spus Tudor Ciuhodaru.

Totodată, în mesajul transmis, Tudor Ciuhodaru a menționat cinci măsuri obligatorii de protecție împotriva coronavirusului:

1. Stați acasă, stați cât mai mult în casă. Doar așa nu mai există acea transmitere a coronavirusului de la purtător-contaminat la cei receptivi.

2. Igienizați mâinile și suprafețele. Utilizați (corect și cât mai des) dezinfectante ce pot ucide noul coronavirus – ce conțin clor, înălbitori, solvent, etanol de 75%, acid paracetic şi cloroform.

a) Pentru suprafețe (!!!) folosiți spirt (alcoolul sanitar 70%) ce e un dezinfectant eficient pentru suprafețe sau dezinfectanți pe bază de clor (sub diferite forme de comercializare).

b) Pentru mâini –un gel de mâini pe bază de alcool (în aceeași concentrație de 70%). Gelul are avantajul de a pătrunde în profunzime și a nu distruge pielea (spre deosebire de spirt ce nu are timp de contact pe tegumente) dar nu exclude spălatul corect (minim 20 de secunde, insistând pe pliurile de flexie și interdigitale, după contact cu orice suprafață potențial contaminată) cu apă și săpun.

3. Folosirea măștii de protecție este recomandată în cazul în care suspectați că ați fost contaminat cu noul coronavirus sau prezentați simptome de tuse, strănut, sau în cazul în care acordați asistență unei persoane care este suspectă de a fi infectată cu noul coronavirus (o călătorie recentă în China sau zonele în carantina din Europa, cu simptome respiratorii).

(!!!) Utilizarea măștii de protecție ajută și limitează răspândirea virusului doar dacă e folosită împreună cu celelalte măsuri de autoprotecție.

4. Evitați deplasările și întâlnirire care nu sunt urgente, spațiile publice aglomerate (magazine, mall), transportul în comun la orele de vârf mai ales dacă aparțineți grupelor de risc ( persoane în vărstă, deficiențe imunologice, patologie cardiacă, respiraorie sau metabolică (diabet).

5. Sunați la 112 dacă aveți febră, tușiți, prezentați dificultate respiratorie, dureri musculare și stări de oboseală și veniți dintr-o zonă de risc.

Eurodeputatul Tudor Ciuhodaru (PSD, S&D), aflat la primul său mandat în Parlamentul European, este vicepreședinte al Delegației pentru relațiile cu India, membru în Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară, precum și membru supleant în Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne din Legislativul de la Bruxelles.