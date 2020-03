Coronavirus: Fundația Deloitte donează 100.000 de euro către Institutul Matei Balș și Institutul Național de Sănătate Publică pentru a sprijini gestionarea crizei generate de COVID-19

Organizația Mondială a Sănătății atrage tinerilor atenția să nu se considere invincibili, în contextul în care numărul îmbolnăvirilor cu SARS-CoV2 a ajuns la nivel global la 210.000, în vreme ce 9.000 de persoane au decedat din cauza pandemiei de coroanvirus, informează Digi24.

„Nu sunteţi invincibili, acest virus vă poate conduce la spital timp de săptămâni şi poate chiar să vă ucidă. Chiar dacă nu vă îmbolnăviţi, alegerile pe care le faceţi în deplasările voastre pot fi o problemă de viaţă sau de moarte pentru altcineva”, a declarat directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, într-o conferinţă de presă online de la Geneva.

Young people are not invincible from #COVID19. The #coronavirus could put you in hospital for weeks, or even kill you. Even if you don’t get sick, the choices you make about where you go could be the difference between life and death for someone else. https://t.co/fOK1OkINbK pic.twitter.com/KDpVKxw5bB

