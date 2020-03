Coronavirus: Olanda a retras 600.000 de măști defecte importate din China

Președintele Parlamentului European, David Sassoli, l-a criticat sâmbătă în mod indirect pe prim-ministrul olandez Mark Rutte, care se opune planului de salvare a economiei europene dorit de țările cele mai afectate de criza COVID-19.

Într-un interviu pentru postul de televiziune Rai 1, Sassoli a întrebat retoric “unde își vor vinde lalelele” statele care acum se manifestă “ezitante și timide” în fața crizei.

“Nu vrem ca țările noastre să fie de vânzare la finalul acestei crize. De ceea trebuie să consolidăm Uniunea Europeană și piața unică. De exemplu, anumite țări care își exprimă rezerve în acest moment, unde își vor vinde tehnologia sau lalelele dacă piața europeană nu este protejată în aceste momente? De aceea, eu sunt convins că amploarea acestei crize îi va convinge și pe cei ezitanți sau timizi. Sunt convins că avem șanse să reușim în această bătălie cu cetățenii noștri pentru că Europa să iasă puternică din criză”, a spus președintele Parlamentului European, având pe masă un buchet de lalele.

This crisis cannot end with our countries being put up for sale. In this moment, we have to strengthen our Union and its market. Countries that are still hestitant about this – who will you sell your technology or tulips to, if the European market is not protected? pic.twitter.com/HeUehTBCGC

