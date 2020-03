Coronavirus: Premierul Ludovic Orban anunță pedepse mai mari pentru cei care nu respectă izolarea și carantina sau ascund informații: Datoria primordială a Guvernului este să apere sănătatea cetăţenilor

Ambasadorii la NATO ai statelor membre au avut miercuri, la sediul din Bruxelles, o reuniune regulată a Consiliului Atlanticului de Nord, în care au abordat pandemia de COVID-19 şi măsurile ce se iau de către NATO şi membrii săi pentru a o limita, informează Alianţa într-un comunicat.

Secretarul general Jens Stoltenberg a salutat răspunsul rapid al aliaţilor la epidemie, subliniind că forţele NATO rămân pregătite să menţină statele membre în siguranţă. El a evidenţiat totodată că NATO are prevăzute planuri şi măsuri robuste prin care să asigure continuarea activităţii esenţiale a Alianţei.

The North Atlantic Council met today to discuss the #COVID19 pandemic & measures taken by #NATO & Allies to curb its spread.@jensstoltenberg welcomed the response by Allies to the outbreak, stressing that our forces remain ready to keep our nations safe.https://t.co/0odfrpf95u pic.twitter.com/RhsaxVZRsr

— Oana Lungescu (@NATOpress) March 18, 2020