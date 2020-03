Coronavirus: Președintele francez Emmanuel Macron lansează un apel la ”solidaritate financiară” în zona euro care să vină în completarea ajutorului anunțat de BCE: Depinde de noi statele europene să fim acolo prin intervenţiile noastre bugetare

Negociatorul-șef al Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier, a fost depistat pozitiv cu coronavirus, un anunț fiind făcut în acest sens pe contul de Twitter al oficialului european.

”Aș dori să vă informez că am testat pozitiv pentru COVID19. Sunt bine și am un spirit bun. Urmez toate instrucțiunile necesare, la fel și echipa mea. Pentru toți cei afectați deja și pentru toți cei aflați în prezent în izolare, vom trece prin asta împreună”, a spus Barnier.

I would like to inform you that I have tested positive for #COVID19. I am doing well and in good spirits. I am following all the necessary instructions, as is my team.

For all those affected already, and for all those currently in isolation, we will get through this together.

— Michel Barnier (@MichelBarnier) March 19, 2020