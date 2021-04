Corpul european de solidaritate va avea un buget de un 1 miliard de euro pentru 2021-2027 și invită tinerii să propună proiecte de voluntariat

Președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen a primit joi prima doză de vaccin împotriva COVID-19, șefa executivului european alegând să se imunizeze după atingerea bornei simbolice de 100 de milioane de vaccinări în Uniunea Europeană, se arată într-o postare pe contul său de Twitter.

“Vaccinarea va câștiga ritm mai departe, în timp ce livrările se accelerează în UE. Cu cât ne vaccinăm mai rapid, vom aduce pandemia sub control”, a scris von der Leyen, pe Twitter.

After we passed 100 million vaccinations in the EU, I’m very glad I got my first shot of #COVID19 vaccine today.

Vaccinations will further gather pace, as deliveries are accelerating in the EU.

The swifter we vaccinate, the sooner we can control the pandemic. #StrongerTogether pic.twitter.com/ZmbjlmFOn4

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 15, 2021