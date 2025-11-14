COMISIA EUROPEANA
Corpul European de Solidaritate va beneficia de un buget majorat la 175,3 milioane de euro în 2026 pentru a sprijini activitățile de voluntariat ale tinerilor din UE și țările asociate
Comisia Europeană a lansat, vineri, apelul pentru programul Corpul European de Solidaritate 2026, într-un an în care se sărbătoresc 30 de ani de voluntariat european (început în 1996 cu proiectul pilot al Serviciului European de Voluntariat) și 10 ani de la înființarea Corpului European de Solidaritate.
De la lansarea sa în 2016, Corpul European de Solidaritate a oferit oportunități de transformare pentru peste 150.000 de tineri, finanțând 22.000 de proiecte de solidaritate, ajutor umanitar și cooperare pentru dezvoltare. Programul din 2026 construiește pe aceste rezultate și va continua să finanțeze proiecte aliniate celor patru priorități strategice 2021–2027: incluziune și diversitate, sustenabilitate ambientală, transformare digitală și participare democratică.
Programul va avea un buget majorat în 2026, ajungând la 175,3 milioane de euro, pentru a sprijini noi generații de tineri să se implice în acțiuni de solidaritate în Europa și dincolo de granițele sale.
Accent pe solidaritate în noul mandat al Comisiei
În 2026, programul va continua să susțină activități de voluntariat, proiecte de solidaritate și acțiuni de networking, alături de măsuri de calitate precum formare, evaluări, instrumente IT și sistemul Quality Label pentru organizațiile participante.
Acțiunea centralizată „Echipe de voluntari în domenii cu prioritate ridicată” va viza trei priorități anuale:
- Pregătire și sprijin pentru persoanele afectate de conflicte armate sau dezastre naturale, în linie cu noua Strategie pentru Uniunea Pregătirii.
- Îmbunătățirea experiențelor educaționale și a competențelor de bază pentru tinerii cu oportunități reduse, conform agendei „Union of Skills”.
- Promovarea echității între generații, stimulând dialogul intergenerațional și combaterea discriminării pe criterii de vârstă.
Aceste priorități reflectă liniile politice ale Comisiei pentru perioada 2024–2029 și confirmă rolul programului ca motor al incluziunii, rezilienței și empatiei în Europa.
Cererea ridicată depășește bugetul disponibil
Programul înregistrează o cerere record: rata de absorbție este de 100%, iar solicitările de voluntariat depășesc de zece ori posibilitățile de finanțare. În prezent, doar unul din zece tineri înscriși reușește să participe. Bugetul pentru 2026 crește cu 5,6%, pentru a extinde accesul în toate regiunile statelor membre și ale țărilor asociate.
Componenta dedicată voluntariatului în domeniul ajutorului umanitar beneficiază de o creștere de 17,7% față de 2025, consolidând dimensiunea globală a programului.
Cine poate aplica
Organizațiile publice sau private pot solicita finanțare în cadrul apelului 2026, care va fi lansat în urma publicării programului de lucru. Este necesară deținerea unui Quality Label, ce garantează respectarea principiilor și standardelor programului.
Aplicațiile pot fi depuse:
- prin Agențiile Naționale din statele membre și țările asociate (Islanda, Liechtenstein, Macedonia de Nord și Turcia),
- sau prin Agenția Executivă Europeană pentru Educație și Cultură (EACEA), pentru acțiunile gestionate direct.
Bruxelles-ul propune noi măsuri pentru consolidarea luptei împotriva fraudei cu TVA, estimată la peste 32 mld. de euro anual
Comisia Europeană a prezentat astăzi o propunere legislativă menită să consolideze cooperarea dintre Parchetul European (EPPO), Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și statele membre, prin facilitarea accesului direct la informații privind TVA-ul și prin îmbunătățirea schimbului de date în cadrul investigațiilor.
Noua inițiativă oferă un temei juridic clar pentru transmiterea de informații între instituțiile europene și autoritățile naționale și permite accesul imediat la date relevante privind comerțul transfrontalier. Scopul este întărirea capacității UE de a combate frauda care afectează interesele financiare ale Uniunii, în special fraudele complexe de tip carusel.
„Combaterea fraudei în materie de TVA este o prioritate pentru mine și pentru Comisie. Această propunere va consolida capacitatea noastră de a ne proteja interesele financiare și de a asigura corectitudinea pe piața unică. Cei care încearcă să obțină profituri prin fraudă vor fi trași la răspundere. Cu ajutorul instrumentelor digitale și al unui schimb de informații mai eficient, construim un sistem fiscal mai puternic și mai echitabil pentru toți”, a declarat Wopke Hoekstra, comisar pentru climă, zero emisii nete și creștere economică curată.
Frauda carusel: pierderi uriașe pentru bugetele naționale
Comisia atrage atenția că frauda de tip carusel, cunoscută și ca „fraudă MTIC”, rămâne unul dintre cele mai costisitoare tipuri de fraudă cu TVA din UE. Conform estimărilor, pierderile provocate doar de acest fenomen variază între 12,5 miliarde și 32,8 miliarde de euro anual, fiind adesea coordonate de rețele criminale bine organizate.
Aceste pierderi reprezintă doar o parte din așa-numitul „VAT gap”, diferența dintre veniturile teoretice din TVA și cele efectiv colectate. În 2022, această diferență a fost estimată la 89,3 miliarde de euro la nivelul Uniunii.
Acces în timp real la date pentru EPPO și OLAF
Propunerea Comisiei este strâns legată de pachetul „TVA în era digitală”, care introduce raportarea digitală în timp real pentru comerțul transfrontalier. Noile reguli vor permite:
- acces imediat al EPPO și OLAF la datele privind TVA, pentru evaluarea rapidă a cazurilor suspecte la nivel european;
- identificarea mai promptă a comportamentelor frauduloase, înainte ca acestea să genereze pierderi majore;
- investigații coordonate la nivelul UE, cu un flux de informații mult mai eficient.
Comisia subliniază că, prin accesul la date actualizate și integrarea instrumentelor digitale existente, autoritățile europene vor putea urmări mai eficient operațiunile suspecte și vor reduce timpii de reacție în cazurile de fraudă.
Consolidarea cooperării între EPPO, OLAF și Eurofisc
Textul mai prevede crearea unor canale de comunicare directe și sigure între EPPO, OLAF și Eurofisc, rețeaua specializată a statelor membre pentru combaterea fraudei cu TVA. Aceste conexiuni vor facilita:
- schimbul imediat de informații critice;
- coordonarea investigațiilor transfrontaliere;
- utilizarea unor soluții digitale avansate pentru schimbul securizat de date fiscale.
Propunerea urmează să fie transmisă Consiliului UE pentru negociere și aprobare, iar Parlamentul European și Comitetul Economic și Social vor fi consultate. Noile reguli vor intra în vigoare după adoptarea formală de către co-legiuitori și publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Comisia Europeană se alătură Franței și dorește să accelereze adoptarea taxelor vamale pentru coletele extracomunitare sub 150 de euro
Comisia Europeană dorește să aplice o taxă vamală pentru coletele cu valoare redusă care intră în blocul european cu un an mai devreme decât era prevăzut, potrivit unei scrisori consultate de Politico și Reuters.
Trimisă miercuri de comisarul pentru comerț și securitate economică, Maros Sefcovic, miniștrilor de finanțe ai UE, scrisoarea precizează că „dacă acționăm cu determinarea politică și pragmatismul necesare, o soluție viabilă ar putea fi pusă în aplicare în primul trimestru al anului 2026”.
Franța a exercitat presiuni asupra Comisiei luna trecută, anunțând propria taxă națională de procesare în noul său buget, deoarece taxa de procesare la nivel UE pentru coletele cu o valoare mai mică de 150 de euro nu era preconizată înainte de 2027.
Îngrijorate de faptul că taxa franceză ar putea afecta livrările, Belgia și Țările de Jos iau în considerare măsuri similare.
Citiți și: Taxare inspirată din SUA pentru multinaționale. Nazare: Schimbăm paradigma în privința modului în care tratăm companiile
Miniștrii de finanțe se reunesc joi la Bruxelles pentru a discuta eliminarea pragului de 150 de euro sub care transporturile nu sunt impozitate. Această măsură ar fi fezabilă doar începând cu jumătatea anului 2028, motiv pentru care comisarul propune o „taxă vamală temporară simplificată la nivelul UE și o mai bună conectare a instrumentelor informatice”.
Sefcovic a subliniat necesitatea de a acționa rapid.
„Va fi extrem de dificil să explicăm întreprinderilor și cetățenilor noștri de ce Uniunea Europeană nu poate acționa mai rapid pentru a găsi o soluție la o problemă asupra căreia suntem de acord – eliminarea acestui avantaj competitiv”, a scris el.
Ministrul suedez al finanțelor, Elisabeth Svantesson, a declarat pentru Politico că „comerțul liber nu înseamnă că poți inunda piața cu orice gunoi vrei să vinzi”, adăugând că presiunea exercitată de Comisie „pare a fi o victorie importantă. Am văzut cum companiile au exploatat sistemul”.
În 2024, UE a primit peste 4 miliarde de colete cu o valoare oficială sub 150 de euro, multe dintre acestea nefiind conforme cu standardele europene de siguranță a produselor sau având, de fapt, o valoare mai mare decât cea declarată. Popularitatea crescândă a magazinelor online precum Shein și Temu din China alimentează acest val, Franța hotărând să suspende accesul pentru platforma online Shein în această lună.
În paralel, cele trei instituții principale ale UE sunt în negocieri pentru a consolida coordonarea vamală între cele 27 de agenții vamale naționale ale blocului, prin crearea unui centru IT centralizat și a unei agenții vamale a UE.
Parlamentul European solicită Comisiei Europene să prezinte o strategie ambițioasă pentru egalitatea de gen pentru 2026-2030
Parlamentul European solicită Comisiei Europene să prezinte o strategie ambițioasă pentru egalitatea de gen pentru perioada 2026-2030, cu măsuri legislative și nelegislative concrete în domenii-cheie.
Sunt necesare măsuri mai ferme împotriva violenței împotriva femeilor
În ceea ce privește violența bazată pe gen, deputații europeni doresc ca Executivul European să prezinte Consiliului o propunere de includere a violenței bazate pe gen ca infracțiune UE deosebit de gravă cu dimensiune transfrontalieră”, se arată în comunicatul Legislativului.
Comisia ar trebui, de asemenea, să pregătească orientările necesare pentru punerea în aplicare a legii recent adoptate privind combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice și să recunoască femicidul (uciderea unei femei sau a unei fete din cauza genului său) ca o infracțiune distinctă.
Deputații doresc ca Comisia să prezinte o propunere pentru o definiție a violului bazată pe consimțământ în legislația UE și îndeamnă țările UE care nu au ratificat încă Convenția de la Istanbul să o facă.
Asigurarea dreptului la îngrijiri medicale în domeniul sănătății reproductive
În ceea ce privește îngrijirile medicale, cererile deputaților includ măsuri pentru a asigura accesul universal la îngrijiri medicale care țin seama de dimensiunea de gen și pentru a aborda decalajul de sănătate între femei și bărbați, inclusiv prin abordarea nevoilor și riscurilor specifice de sănătate în funcție de gen și acordând o atenție specială bolilor care afectează în mod disproporționat femeile.
Deputații doresc ca UE să creeze un cadru cuprinzător și obligatoriu pentru a asigura accesul deplin și egal la toate serviciile de sănătate sexuală și reproductivă. De asemenea, doresc ca dreptul la avortul sigur și legal să fie inclus în Carta drepturilor fundamentale a UE și solicită instituirea accesului universal la servicii de sănătate mintală care țin seama de dimensiunea de gen.Comisia este invitată să promoveze în mod activ intrarea și menținerea femeilor pe piața muncii și să ia măsuri pentru a reduce decalajul în materie de ocupare a forței de muncă, de remunerare și de pensii între femei și bărbați.
Deputații solicită, de asemenea, punerea în aplicare în timp util a directivelor privind salariul minim adecvat, transparența salarială, prezența femeilor în consiliile de administrație, precum și echilibrul între viața profesională și viața privată pentru părinți și îngrijitori. Deputații europeni îndeamnă Comisia să consolideze mecanismele de combatere a regresului democratic și a atacurilor asupra drepturilor femeilor și ale persoanelor LGBTIQ+.
Comisia ar trebui, de asemenea, să pună în aplicare agenda privind femeile, pacea și securitatea ca principiu fundamental al politicii externe și de securitate comune a UE, afirmă deputații europeni.
„Prin adoptarea acestui raport, Parlamentul European se situează ferm alături de toate femeile și fetele din Europa și transmite un mesaj clar Comisiei: noua strategie privind egalitatea de gen trebuie să se bazeze pe măsuri legislative practice. Nu mai este cazul să ne ascundem în spatele argumentului competențelor naționale, este timpul să facem un pas înainte și să asigurăm egalitatea, siguranța și libertatea pentru toți cetățenii UE”, raportorul Marko Vešligaj.
Eurostat: România, între cele patru țări UE care au înregistrat un declin economic în trimestrul trei. Economia țării s-a contractat cu 0,2%
UE „nu va permite ca indiferența să se instaleze și nu va accepta niciodată normalizarea agresiunii”, promite Roberta Metsola după cele mai recente atacuri rusești asupra Kievului
Corpul European de Solidaritate va beneficia de un buget majorat la 175,3 milioane de euro în 2026 pentru a sprijini activitățile de voluntariat ale tinerilor din UE și țările asociate
Consilierul prezidențial Marius Lazurca a discutat cu ambasadorul Japoniei despre noi proiecte bilaterale, aderarea României la OCDE și întărirea relațiilor Japoniei cu UE și NATO
Emmanuel Macron îl va primi luni pe Volodimir Zelenski la Paris, ocazie cu care va reafirma angajamentul Franței privind garanțiile de securitate
Alexandru Munteanu a prezentat comunității de afaceri franco-române oportunitățile de investiții în R. Moldova: Pentru perioada următoare ne propunem mai multă dereglementare și mai multă inovare
România a fost evaluată pozitiv în Grupul de lucru OCDE pentru integritate publică, anunță președintelui Senatului
Banca Română de Investiții și Dezvoltare se alătură Fondului de Inovare al celor Trei Mări, coordonat de BEI, pentru a stimula companiile din Europa Centrală și de Est
Gabriela Firea, împreună cu reprezentanți instituționali și ai societății civile, a transmis Comisiei Europene propuneri concrete pentru întărirea legislației UE privind sprijinirea femeilor
Sondaj îngrijorător: Aproape jumătate dintre alegătorii din țări occidentale sunt nemulțumiți de modul în care funcționează democrația
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Bolojan: Vom lucra îndeaproape cu guvernul de la Chișinău. Aderarea la UE, singura opțiune de a răspunde aspirațiilor de viitor și de a crește nivelul de trai în R. Moldova
INTERVIU | Siegfried Mureșan: UE a pierdut din competitivitate față de alte regiuni ale lumii. Creșterea competitivității trebuie să devină o prioritate pentru a menține un standard de viață ridicat
INTERVIU | Siegfried Mureșan, negociator-șef al PE, despre direcția negocierilor interinstituționale și mizele României în viitorul buget al UE (2028–2034): coeziunea și agricultura, pilonii de neclintit ai noului cadru financiar
EXCLUSIVE | NATO Secretary General: America is completely invested in NATO and Romania. The Eastern Sentry starts in the Black Sea because it’s of vital strategic importance to NATO
Noul Guvern al R. Moldova a depus jurământul de învestire. Președinta Maia Sandu: Trebuie să valorificăm „fereastra istorică de oportunitate oferită de integrarea europeană”
Inovația farmaceutică: motor de competitivitate – România în dialog cu Europa, pentru un acces mai bun al pacienților români la terapiile inovative
ARPIM facilitează dialogul cu Europa pentru a valorifica inovația în sănătate: Industria farmaceutică inovatoare – sector strategic pentru acces la tratamente moderne și dezvoltare economică durabilă
România, angajată să asigure o redresare economică sustenabilă. Bolojan: Ne-am propus să atingem anul acesta o țintă de deficit de 8,4%, iar în 2026 de 6%, pentru a ne recâștiga credibilitatea în fața piețelor și a Comisiei Europene
Von der Leyen: 2,7 milioane de europeni sunt diagnosticați anual cu cancer. Am plasat Planul european de combatere a cancerului în centrul UE a Sănătății, cu o alocare de 4 mld. de euro
Comisarul pentru Energie apreciază România pentru leadership-ul regional în soluționarea problemelor comune și anunță un plan pentru consolidarea interconexiunilor energetice și scăderea prețurilor
