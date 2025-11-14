Corpul European de Solidaritate va beneficia de un buget majorat la 175,3 milioane de euro în 2026 pentru a sprijini activitățile de voluntariat ale tinerilor din UE și țările asociate

Comisia Europeană a lansat, vineri, apelul pentru programul Corpul European de Solidaritate 2026, într-un an în care se sărbătoresc 30 de ani de voluntariat european (început în 1996 cu proiectul pilot al Serviciului European de Voluntariat) și 10 ani de la înființarea Corpului European de Solidaritate.

De la lansarea sa în 2016, Corpul European de Solidaritate a oferit oportunități de transformare pentru peste 150.000 de tineri, finanțând 22.000 de proiecte de solidaritate, ajutor umanitar și cooperare pentru dezvoltare. Programul din 2026 construiește pe aceste rezultate și va continua să finanțeze proiecte aliniate celor patru priorități strategice 2021–2027: incluziune și diversitate, sustenabilitate ambientală, transformare digitală și participare democratică.

Programul va avea un buget majorat în 2026, ajungând la 175,3 milioane de euro, pentru a sprijini noi generații de tineri să se implice în acțiuni de solidaritate în Europa și dincolo de granițele sale.

Accent pe solidaritate în noul mandat al Comisiei

În 2026, programul va continua să susțină activități de voluntariat, proiecte de solidaritate și acțiuni de networking, alături de măsuri de calitate precum formare, evaluări, instrumente IT și sistemul Quality Label pentru organizațiile participante.

Acțiunea centralizată „Echipe de voluntari în domenii cu prioritate ridicată” va viza trei priorități anuale:

Pregătire și sprijin pentru persoanele afectate de conflicte armate sau dezastre naturale , în linie cu noua Strategie pentru Uniunea Pregătirii.

Îmbunătățirea experiențelor educaționale și a competențelor de bază pentru tinerii cu oportunități reduse , conform agendei „Union of Skills”.

Promovarea echității între generații, stimulând dialogul intergenerațional și combaterea discriminării pe criterii de vârstă.

Aceste priorități reflectă liniile politice ale Comisiei pentru perioada 2024–2029 și confirmă rolul programului ca motor al incluziunii, rezilienței și empatiei în Europa.

Cererea ridicată depășește bugetul disponibil

Programul înregistrează o cerere record: rata de absorbție este de 100%, iar solicitările de voluntariat depășesc de zece ori posibilitățile de finanțare. În prezent, doar unul din zece tineri înscriși reușește să participe. Bugetul pentru 2026 crește cu 5,6%, pentru a extinde accesul în toate regiunile statelor membre și ale țărilor asociate.

Componenta dedicată voluntariatului în domeniul ajutorului umanitar beneficiază de o creștere de 17,7% față de 2025, consolidând dimensiunea globală a programului.

Cine poate aplica

Organizațiile publice sau private pot solicita finanțare în cadrul apelului 2026, care va fi lansat în urma publicării programului de lucru. Este necesară deținerea unui Quality Label, ce garantează respectarea principiilor și standardelor programului.

Aplicațiile pot fi depuse: