Pentru România, provocările momentului provin din suprapunerea a două necesități imperative: revenirea fermă și durabilă pe culoarul dezinflației și reluarea sustenabilă a creșterii economice, depășind cert riscurile recesioniste, a declarat viceguvernatorul BNR Cosmin Marinescu.

Viceguvernatorul BNR, Cosmin Marinescu, a participat la dezbaterile conferinței RoInvest, unde a susținut, în deschiderea evenimentului, o prezentare privind modelul economic de dezvoltare a României pe termen lung și reperele strategice care ar trebui să ghideze evoluția economiei. Acesta a subliniat importanța poziționării României pe harta fluxurilor globale de capital, investițiile străine directe fiind pilon de creștere și indiciu de competitivitate.

„Ultimii ani au evidențiat, în mod sistematic, că modelul economic de tip „wage-led-growth” a eșuat costisitor, generând deficite publice și dezechilibre externe severe, cu riscuri mari asupra sustenabilității finanțelor publice. Ca atare, România avea nevoie de o schimbare de macaz, care să ne așeze pe linia sustenabilității financiare”, a transmis acesta.

În cadrul intervenției sale, Cosmin Marinescu a abordat două teme majore: rolul investițiilor în ecuația creșterii economice, cu mențiuni speciale privind investițiile străine directe, și problema inflației persistente, punând accent pe provocările de politică monetară în contextul mandatului și obiectivelor BNR privind asigurarea stabilității prețurilor.

„Creșterea economică din trimestrul III oferă un semnal încurajator de reziliență, prin dinamica trimestrială ajustată de 2,1%, depășind chiar și cele mai optimiste așteptări ale pieței. Evoluția intervine în contextul creșterii investițiilor publice cu 30% pe primele 3 trimestre ale anului, în principal pe fondul mobilizării pentru închiderea PNRR. În trimestrul III, investițiile publice au crescut cu 49% față de trimestrul aferent din 2025. În anul 2025, investițiile publice au însumat 138 miliarde de lei, iar în primele nouă luni din acest an, 108 miliarde de lei. Mai mult de jumătate din aceste sume au venit din fonduri europene, a căror pondere la 9 luni a crescut de la 57% în 2025 la 66% în anul curent”, a spus el.

Cosmin Marinescu a atras atenția și asupra importanței calității investițiilor publice, subliniind că efectele acestora asupra creșterii economice nu sunt întotdeauna atât de puternice pe cât sugerează multiplicatorul keynesian. În acest sens, el a remarcat că, în pofida alocărilor bugetare importante pentru investiții, de 7% și 8% din PIB în bugetele ultimilor ani, creșterea economică a rămas extrem de modestă.

„Nu orice avans al investițiilor publice aduce creștere economică sustenabilă. Foarte importantă este calitatea proiectelor de investiții publice, nu atât cantitatea sau volumul acestora. De aceea doresc să avertizez asupra faptului că mai multe investiții realizate de către stat nu înseamnă neapărat mai bine pentru economie. Menționez o excepție importantă și anume proiectele de investiții bazate pe fonduri europene, a căror absorbție și implementare trebuie urmărite prioritar, comparativ cu investițiile din bani naționali sau așa-numitele “cheltuieli de capital” incluse în bugetul public”, a adăugat viceguvernatorul BNR.

Potrivit acestuia, în perioada următoare, este esențial ca România să treacă de la un model economic cantitativ la ajustări calitative, inclusiv în sursele creșterii economice, care trebuie să se sprijine mai mult pe capitalul privat și mediul antreprenorial.

„Sectorul privat simte cel mai veridic atunci când mai multe investiții înseamnă mai bine pentru economie”, a spus el.

În ceea ce privește poziționarea României pe harta fluxurilor de capital, Cosmin Marinescu a subliniat că, în contextul provocărilor economice și de securitate, regionale și globale, o oportunitate importantă pentru țara noastră o reprezintă consolidarea poziției în atragerea capitalurilor productive.

Acesta a evidențiat rolul investițiilor străine directe, pe care le-a descris drept un pilon al creșterii economice și un indicator al competitivității României.

„Din păcate, anul 2026 consemnează regresul investițiilor străine directe atrase de România. Pe primele 9 luni ale anului, fluxul ISD este în scădere cu 37% față de 2025, dar relativ aproape de nivelul din 2024. Această încetinire a ISD presează asupra finanțării balanței de plăți. Este însă important să privim dinamica ISD într-un spectru mai larg și în context regional. În ultimii ani, reducerea fluxurilor ISD în România nu este un caz singular. Evoluția este generalizată la nivelul statelor din Europa Centrală și de Est, dar nu numai”, a adăugat acesta.

Referindu-se la evoluția investițiilor străine directe (ISD), Cosmin Marinescu a precizat că fluxurile cumulate în România, Polonia, Slovacia, Cehia, Bulgaria, Estonia, Lituania și Letonia au fost cu 45% mai mici în 2025 față de 2022. În comparație, în state precum Franța, Italia, Spania și Portugalia, scăderea a fost de aproape 70%, ceea ce indică o încetinire și mai accentuată a fluxurilor de investiții în economiile occidentale.

„Așadar, o încetinire și mai severă, de unde și nevoia de a privi tabloul investițional din unghiuri mai largi. În esență, perspectiva europeană indică probleme structurale. În noua geografie a capitalului, marcată tot mai mult de considerente geostrategice, Europa pierde teren. În intervalul 2022-2025, stocul de ISD absorbit de economiile europene din afara Uniunii s-a redus considerabil, cu aproape 900 miliarde de euro. Astfel, răspunsul adecvat îl reprezintă jocul geostrategic, iar tensiunile geopolitice și costurile actuale cu energia inhibă sever competitivitatea europeană”, a spus el.

În ceea ce privește persistența inflației și reperele strategice de politică monetară, Cosmin Marinescu a evidențiat cele două provocări majore cu care se confruntă România: revenirea fermă și durabilă pe traiectoria dezinflației și reluarea sustenabilă a creșterii economice, cu depășirea riscurilor recesioniste.

Acesta a subliniat că eficiența politicii monetare depinde și de încrederea în capacitatea BNR de a reduce inflația și de a asigura stabilitatea prețurilor, motiv pentru care este importantă și o analiză realistă a aspectelor mai puțin favorabile.

„Poate că este instructiv să menționez un bilanț elementar, din perspectivă regională, al eficienței politicii monetare. În România, în cei 21 de ani de la adoptarea politicii de țintire a inflației, în 12 ani inflația a rămas deasupra țintei. Comparativ, inflația s-a plasat deasupra țintei în doar 5 ani în Cehia, în 6 ani în Polonia și în 10 ani în Ungaria. Știm deja, de mult timp, că România are cea mai amplă și neplăcută tradiție inflaționistă din regiune și din întreaga Uniune”, a subliniat Cosmin Marinescu.

Potrivit acestuia, politica monetară nu poate fi sistematic vinovatul de serviciu. Indisciplina politicilor fiscal-bugetare, reflectată în deficite publice ample și recurente, poartă o răspundere importantă în legătură cu perpetuarea inflației înalte, care împovărează societatea.

„În acest an, am revizuit prognoza de inflație de mai multe ori, doar în sens ascendent, dată fiind creșterea prețurilor produselor energetice. Ne așteptăm la o reintensificare a inflației pe final de an, până la 7,4%. În 2027, în paralel cu acțiunea deficitului de cerere, sunt premise ca inflația să coboare spre finalul anului la 3,7%, în preajma țintei. Estimăm așadar să reluăm ciclul de reducere a ratei dobânzii către mijlocul anului viitor, pe măsură ce inflația revine convingător pe traiectoria descendentă estimată”, a detaliat viceguvernatorul BNR.

În încheiere, Cosmin Marinescu s-a referit la prioritățile guvernamentale de modernizare și reformă structurală, evidențiind importanța disciplinei financiare în procesul de reorganizare administrativ-teritorială și în consolidarea guvernanței corporative a companiilor de stat. El a subliniat că disciplina financiară reprezintă o condiție esențială pentru recâștigarea credibilității.

„În acești ani, bugetul național trebuie să devină cel mai important instrument de disciplină financiară. Este esențial ca bugetul pentru 2027 să respecte, în mod credibil și sustenabil, calendarul de consolidare a finanțelor publice. Doar astfel putem recâștiga încrederea agențiilor de rating și a investitorilor, obținând dobânzi mai reduse pentru nevoile de finanțare crescute. Investitorii străini caută nu doar o ușă deschisă, ci o gazdă sigură, cu reguli clare, credibile, cu politici coerente și sustenabilitate financiară. Aceste angajamente angrenează nu doar fluxuri financiare externe, ci și energiile întregii societăți. Provocarea este ca România să redevină gazdă bună și partener credibil pe harta investițiilor productive, inclusiv pentru antreprenoriatul românesc”, a conchis Cosmin Marinescu.