Covid-19: Austria și Marea Britanie intră în izolare timp de o lună pentru a limita creșterea numărului de infectări

Uniunea Europeană va trebui să dea dovadă de același pragmatism în relațiile cu Regatul Unit, a declarat Jörg Kukies, secretar de stat în cadrul Ministerului german al Finanțelor, acesta arătându-se ”profund îngrijorat” de lipsa unor progrese reale în negocierile dintre Bruxelles și Londra, anunță Reuters, citat de Agerpres.

”Companiile germane, din ce ştiu, se bazează masiv pe finanţarea la scară mare oferită de City-ul londonez, aşa că în această privinţă va trebui să menţinem pragmatismul, indiferent de ce se întâmplă”’, a spus Jörg Kukies în cadrul unei dezbateri online organizate de Afore Consulting.

”Însă pentru moment suntem profund îngrijoraţi de lipsa de progres în negocieri”, a afirmat el.

Demnitarul german, a cărui ţară asigură până la finalul anului preşedinţia semestrială a Consiliului UE, s-a declarat absolut convins că, date fiind ”profunzimea şi intensitatea relaţiei dintre ţările europene şi Regatul Unit, lucrurile nu vor degenera în animozitate”.

City-ul londonez este cel mai mare centru financiar din Europa, dar ar putea suferi o amplă decuplare de blocul comunitar odată cu încheierea perioadei de tranziție post-Brexit, la 31 decembrie 2020.

Uniunea Europeană şi Regatul Unit au intrat într-o fază intensivă în negocierile privind un viitor acord de comerţ liber, deşi accesul UE la companiile financiare britanice este tratat în mod separat de Bruxelles.

Astfel, dacă timp de o săptămână tratativele între echipa de negocierile a Uniunii Europene, condusă de Michel Barnier, și cea a Regatului Unit, coordonată de David Frost, s-au desfășurat la Londra, de vineri acestea s-au mutat la Bruxelles în încercarea de a indentifica un consens cu privire la un acord comercial post-Brexit.

🇪🇺🇬🇧 After 7 days of intensive negotiations in London, talks continue with @DavidGHFrost and his team in Brussels in full respect of the national health measures #COVID19

Working hard for an agreement. Much remains to be done. pic.twitter.com/gxXarghpfK

— Michel Barnier (@MichelBarnier) October 30, 2020