COVID-19: Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor cere dezvoltarea unui aplicații mobile la nivelul UE pentru supravegherea răspândirii virusului

Clădirile Parlamentului European de la Strasbourg vor găzdui un centru de depistare și un centru de consultanță COVID-19, a anunțat luni secretarul de stat fracnez pentru afaceri europene, Amelie de Montchalin, potrivit AFP, citat de Agerpres.

”Am făcut posibil împreună cu preşedintele David Sassoli ca Parlamentul European să transforme clădirile de la Strasbourg, pe perioada crizei, într-un centru de depistare şi consultanţă COVID-19”, a declarat secretarul de stat francez într-un interviu acordat cotidianului regional Dernieres Nouvelles d’Alsace.

Anunțul vine după ce președintele Parlamentului European David Sassoli preciza la începutul lunii aprilie într-un video postat pe pagina sa de Twitter că a legislativul european intenționează să pună la dispoziția autorităților belgiene una dintre clădirile sale, mai precis clădirea Helmut Kohl din Piața de Meeus, dar și 100 de vehicule, în lupta împotriva coronavirus.

Our strength is our solidarity. As @Europarl_EN, we wanted to set a small example: we provided the Brussels authorities with one of our buildings to be used for patient care, as well as 100 vehicles. We are ready to do the same with our Luxembourg and Strasbourg offices. pic.twitter.com/PQHpMya6do

— David Sassoli (@EP_President) April 2, 2020