COVID-19: CE a semnat un nou contract cu Novavax pentru achiziția a 200 de mil. de doze de vaccin: Ne pregătim pentru lunile următoare

Comisarul european pentru sănătate, Stella Kyriakides, a semnat astăzi, 16 august, un nou contract cu compania farmaceutică Novavax, pentru achiziția până la 200 de milioane de doze de vaccin anti-COVID-19 în perioada 2021-2023. Vaccinul încă nu este aprobat de Agenția Europeană a Medicamentului (EMA), dar reprezintă o „tehnologie promițătoare”.

„Adăugăm o tehnologie de vaccin promițătoare la portofoliul nostru și asigurăm aprovizionarea cu vaccinuri pentru UE și întreaga lume, în timp ce ne pregătim pentru lunile următoare”, a scris comisarul european pe contul personal de Twitter.

✅Signing the @Novavax #COVID19 contract for up to 200 million more doses between 2021 and 2023.

We are adding a promising vaccine technology to our portfolio and ensuring vaccine supply for 🇪🇺 and 🌍citizens as we prepare for the months ahead. pic.twitter.com/vob4n1Vnjz

— Stella Kyriakides (@SKyriakidesEU) August 16, 2021