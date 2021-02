COVID-19. Comisia Europeană, mesaj către AstraZeneca: Nu avem vaccinul, nu primiți banii!

Președinta Executivului Comunitar anunță că vor vi livrate până la 600 de milioane de doze de la compania farmaceutică Pfizer-BioNTech în 2021.

Anunțul a fost făcut de oficialul european pe contul personal de Twitter în această dimineață: „Colaborăm cu companiile farmaceutice pentru a ne asigura că vaccinurile sunt livrate europenilor. Pfizer-BioNTech vor livra 75 de milioane de doze suplimentare în al doilea trimestru (aprilie, mai, iunie) din acest an și până la 600 de milioane în total în 2021.”

We are working with pharmaceutical companies to ensure vaccines are delivered to Europeans. #BioNTech/@pfizer will deliver 75 million of additional doses in the second quarter of the year – and up to 600 millions in total in 2021.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 1, 2021