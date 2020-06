COVID-19: Comisia Europeană sprijină țările din vecinătatea UE prin flexibilizarea normelor privind programele și proiectele transfrontaliere

Ministrul spaniol al Economiei, Nadia Calvino, va candida din partea Madridului pentru funcția de președinte al Eurogrupului, a anunțat joi Guvernul spaniol, potrivit Reuters, citat de Agerpres.

Pedro Sanchez, premierul Spaniei, prima țară care și-au anunțat oficial un candidat, a precizat că ar fi o onoare pentru Calvino să preia frâiele conducerii Eurogrupului, un organism informal care reunește miniștrii de Finanțe din țările Zonei Euro, și punctat că aceasta ar fi prima femeie care deține acest post.

I have submitted my candidacy for the presidency of the #Eurogroup with the commitment to keep working for a strong and prosperous euro area to the benefit of all European citizens. #EMU 🇪🇺 https://t.co/D2dt7i1D45

— Nadia Calviño (@NadiaCalvino) June 25, 2020