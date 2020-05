COVID-19. În doar trei ore, UE a reușit să strângă o donație globală de 7,4 miliarde de euro pentru dezvoltarea unui vaccin: Acesta trebuie considerat un “bun public global”

”Europa susține și apără libertatea presei pentru jurnaliștii din întreaga lume. Libertatea presei este libertatea noastră” a transmis președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen cu ocazia Zilei Mondiale a Libertății Presei.

În mesajul postat pe contul de Twitter, Ursula von der Leyen a mai scris că ”libertatea de exprimare și de informare reprezintă baza democrației.”

De asemenea, în contextul actual, Ursula von der Leyen reiterează importanța menținerii libertății presei și a implicării jurnaliștilor în transmiterea corectă a informațiilor către cetățeni: ”În ceea ce privește coronavirusul, schimbările climatice și toate provocările noastre, cu toții dorim faptele și adevărul.”

On coronavirus, climate change & all our challenges, we all want the facts & truth. Freedom of expression & information are the bedrock of democracy. Europe supports + defends freedom of press for journalists all over the world. Press freedom is our freedom. #WorldPressFreedomDay

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 3, 2020