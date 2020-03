COVID-19: Instituțiile UE înăspresc măsurile de precauție. Personalul ”neesenţial”, trimis în telemuncă. Summitul liderilor europeni din 26-27 martie, una din puținele ”reuniuni esențiale” care vor fi organizate

Pandemia de coronavirus a bulversat joi activitatea Comisiei Europeană, personalul ”neesenţial” urmând să lucreze începând de luni, 16 martie, în telemuncă, în timp ce Consiliul Uniunii Europene a decis că reuniunile esențiale vor avea loc, inclusiv reuniunea șefilor de stat sau de guvern din 26-27 martie, în timp ce întrunirile non-urgente vor fi suspendate sau vor fi organizate prin videoconferință.

Într-un comunicat de presă remis CaleaEuropeană.ro, Comisia Europeană anunță că ”începând cu data de 16 martie, toți colegii care nu ocupă funcții critice vor lucra în regim de telemuncă”, iar angajații ”care asigură funcții critice vor fi prezenți în continuare la locul de muncă, lucrând în ture”.

În prezent, 9.000 de salariaţi din Comisie, respectiv circa o treime din personal, se află deja în telemuncă, notează AFP, potrivit Agerpres.

De asemenea, Comisia Europeană urmează să prezinte vineri un pachet pentru ajutorarea statelor care au de suferit din cauza impactului economic al pandemiei de Covid-19.

Executivul europeană va prezenta vineri “îndrumări şi măsuri pentru a răspunde consecinţelor fiscale şi economice” ale bolii, a anunțat, pe contul său de Twitter vicepreşedintele executiv al Comisiei Europene Valdis Dombrovskis.

“Trebuie să susţinem companiile noastre, în principal IMM-urile şi pe micii întreprinzători loviţi de criză”, a adăugat el, după o reuniune de urgenţă a comisarilor europeni de joi.

We are doing our utmost to support countries in addressing the health emergency. We’ll tomorrow present policy guidance & measures to deal with fiscal and economic consequences of #Covid_19. We need to support our companies, especially SMEs & the self-employed hit by the crisis. https://t.co/d7UFV46VLN

