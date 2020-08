COVID-19: Japonia, a treia economie a lumii, a înregistrat cea mai puternică scădere economică din istorie

© The Press Service of the President of the Republic of Belarus

Preşedintele reales al Belarusului, Aleksandr Lukashenko, a anunţat luni că nu vor avea loc noi alegeri prezidenţiale, în pofida cererilor opoziţiei şi a protestelor antiguvernamentale din întreaga ţară, informează Reuters, care citează agenţia de presă Belta, potrivit Agerpres. ”Nu ar trebui niciodată să vă aşteptaţi să fac ceva sub presiune. Nu vor avea loc (noi alegeri)”, a spus liderul de la Minsk. Lukashenko, care se află la conducerea fostul stat sovietic de 26 de ani, neagă frauda electorală și susține că ingerințele externe sunt de vină pentru tulburări. UE, NATO și SUA au condamnat represaliile violente ale forțelor de ordine de la Minsk împotriva protestatarilor și au făcut apel la dialog între guvern, opoziție și societatea belorusă, precum și la respectarea drepturilor omului și libertăților fundamentale. În acest context, UE a anunțat revizuirea relațiilor cu Belarusul și impunerea de sancțiuni împotriva celor responsabili de violență, represiune și falsificarea rezultatelor alegerilor. Forțele de ordine au intervenit în seara alegerilor prezidențiale din Belarus după ce mai mult proteste au început în urma rezultatului scrutinului, care a prezentat cea de-a șasea victorie pentru Aleksandr Lukashenko, obținând un scor copleștior de 80,23%. În urma intervențiilor din partea forțelor de ordine, doi belaruși și-a pierdut viața, iar alți zeci au fost răniți. Continue Reading