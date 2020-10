COVID-19. Klaus Iohannis, înaintea videoconferinței liderilor UE: Este necesară creșterea finanțării pentru vaccinuri și asigurarea de rezerve de medicamente

Cei 27 de șefi de stat sau de guvern din Uniunea Europeană au condamnat puternic atacurile teroriste care au avut loc în Franța, manifestându-și solidaritatea cu Franța în lupta împotriva terorismului și a extremismului violent, într-o declarație comună adoptată joi.

Klaus Iohannis, Angela Merkel, Emmanuel Macron și ceilalți lideri europeni s-au declarat “șocați și întristați” de aceste atacuri, declarația fiind adoptată în debutul unei videoconferințe informale pe care liderii UE o dedică problematicii COVID-19 și celui de-al doilea val al pandemiei.

“Noi, liderii europeni, suntem șocați și întristați de atacurile teroriste din Franța. Condamnăm în cel mai puternic mod posibil aceste atacuri care reprezintă atacuri asupra valorilor noastre comune. Suntem uniți și fermi în solidaritatea noastră cu Franța, cu poporul francez și cu Guvernul Franței – în lupta noastră comună și continuă împotriva terorismului și extremismului violent”, se arată în declarația Consiliului European remisă CaleaEuropeană.ro.

În declarația lor, liderii europeni fac apel la omologii lor din întreaga lume “să lucreze mai degrabă spre dialog și înțelegere între comunități și religii” și nu “spre divizare”.

Joint statement by the members of the European Council on the terrorist attacks in France: https://t.co/8cmGLbGkgd#EUCO #Nice pic.twitter.com/l5hXXEY0DL

— Charles Michel (@eucopresident) October 29, 2020