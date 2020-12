COVID-19: Manfred Weber îi reamintește lui Boris Johnson: Cercetarea pentru dezvoltarea vaccinului folosit de Regatul Unit a fost finanțată de UE, fără de care nu ar fi existat un vaccin

Președintele Grupului Partidului Popular European din Parlamentul European, Manfred Weber, i-a transmis prim-ministrului britanic Boris Johnson că, fără sprijinul Uniunii Europene, vaccinul folosit de Regatul Unit pentru campania de vaccinare împotriva COVID-19, nu ar fi existat.

”Domnule premierul Boris Johnson, vaccinul folosit de dumneavoastră a fost dezvoltat de o companie germană, produs în Belgia, iar cercetările au fost plătite de Uniunea Europeană. Fără Uniunea Europeană, nu ar mai fi fost vaccin”, i-a replicat oficialul european într-un mesaj pe Twitter prim-ministrului Johnson, care a anunțat marți demararea campaniei de vaccinare în Regatul Unit.

Dear Prime Minister @BorisJohnson, your vaccine was developed by a German company, produced in Belgium and the research was paid for by the EU. Without Europe, there is no vaccine. #MadeinEurope #BioNTech https://t.co/EB80pdqvjM

— Manfred Weber (@ManfredWeber) December 9, 2020