COVID-19. Ministerul Sănătății din Franța avertizează: Capacitatea spitalelor ar putea fi curând depășită dacă distanțarea socială nu se aplică

Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a solicitat luni o restricție temporară a călătoriilor neesențiale spre Uniunea Europeană din cauza pandemiei coronavirusului, precizând că a adresat această solicitare șefilor de stat sau de guvern din UE, care se vor reuni marți într-un nou summit prin videoconferință.

“Așa cum i-am anunțat pe partenerii noștri din G7, le-am propus șefilor de stat sau de guvern restricții temporare pentru călătoriile neesențiale în interiorul Uniunii Europene. Aceste restricții de călătorie vor fi aplicate pentru o perioadă inițială de 30 de zile, care poate fi prelungit atât timp cât este necesar“, a spus von der Leyen într-un mesaj video postat pe Twitter după summitul liderilor G7, organizat tot prin videoconferință.

The @EU_Commission presents guidelines on border measures & proposes:

1⃣Green lanes/fast lanes giving priority to essential transport to keep the mobility sector going & ensure economic continuity

2⃣Temporary restriction on non-essential travel to the EU (30 days) pic.twitter.com/9bda9MntF0

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 16, 2020