Covid-19: OMS transmite șase îndrumări pentru ridicarea restricțiilor fără riscul declanșării unui nou val de îmbolnăviri

Experții de la Organizația Mondială a Sănătății (OMS) transmit șase îndrumări pentru guvernele din întreaga lume cu scopul ca ridicarea măsurilor de limitare a vieții publice să fie implementată fără riscul de a declanșa un nou val masiv de îmbolnăviri cu Covid-19, în contextul în care producția economică este blocată în multe țări, inclusiv în SUA care este în prezent epicentrul pandemiei globale, relatează dpa, citat de Agerpres.

„Unul dintre lucrurile principale pe care le-am învățat în ultimele luni despre COVID-19 este că cu cât sunt mai repede identificate, testate, izolate și îngrijite toate cazurile, cu atât facem mai dificilă răspândirea virusului”, a declarat șeful OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus, într-o postare pe Twitter. „Acest principiu va salva vieți și va atenua impactul economic al pandemiei”, a adăugat acesta.

Some countries are now considering lifting social and economic restrictions. This is something we all want – but it must be done extremely carefully. The updated @WHO strategy outlines six factors for countries as they consider lifting restrictions. https://t.co/tN7gOeXd3B

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) April 16, 2020