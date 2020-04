COVID-19. Organizația Mondială a Sănătății atrage atenția asupra relaxării premature a restricțiilor: Este ca și cum ai fi bolnav, te dai jos din pat prea devreme și începi să alergi. Riști ca boala să recidiveze

Vietnam a donat marți 550.000 de măști de protecție unui număr de cinci state europene, pentru a veni în sprijinul acestora în lupta cu pandemia de coronavirus care se face răspunzătoare de moartea a peste 75.000 de oameni la nivel global, informează Reuters.

Măștile, confecționate dintr-un material antimicrobian, au fost predate ambasadorilor Franței, Germaniei, Italiei, Spaniei și Regatul Unit la Hanoi, a anunțat ministerul Afacerilor Externe într-un comunicat.

Thanks to DFM #ToAnhDung for handing over masks donated by Vietnam to Italy. A concrete help, an appreciated act of friendship, a strong message of trust in international cooperation 🇮🇹🤝🇻🇳#COVID19#VietNam#WeWillWinTogether pic.twitter.com/Eyo4YDiTvL — Italy in Vietnam (@ItalyinVietnam) April 7, 2020

🇻🇳 Government has gifted 100,000 facemasks to 🇬🇧. A real sign of friendship. Thank you Vice Minister Dung and 🙏 to all Vietnamese healthcare workers. @nadams @UKinVietnam @MOFAVietNam pic.twitter.com/mjWqb09aKn — 🇬🇧 Ambassador Đại sứ Gareth Ward (@GarethWardUK) April 7, 2020

Vietnamul, care a raportat 245 de cazuri confirmate de coronavirus, fără niciun deces, a precizat că a donat măşti şi alte echipamente medicale şi altor ţări, printre care China, Cambodgia şi Laos.

Ţara din Asia de Sud-Est a cerut săptămâna trecută producătorilor locali să crească producţia de măşti până la 5 milioane pe zi.