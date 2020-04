COVID-19. Regina Elisabeta a II-a se adresează duminică națiunii britanice: Va fi cel de-al patrulea discurs susținut pe timp de criză din istoria domniei de 68 de ani

Prim-ministrul britanic Boris Johnson a promis să mărească numărul de teste pentru „deblocarea puzzle-ului coronavirusului”, pe fondul criticilor apărute cu privire la rata scăzută de testare, informează Reuters, preluat de Agerpres.

Într-un mesaj video postat pe Twitter, premierul a declarat că miercuri a fost o „zi foarte tristă” din cauza numărului mare de decese în Marea Britanie.

Johnson, care se autoizolează în Downing Street după ce a contractat virusul, a reiterat angajamentul Guvernului de a face mai multe „teste”.

Here’s an update to bring you up to speed on some of the things that we are doing to protect our NHS.

We will beat coronavirus together by staying at home, protecting our NHS and saving lives. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/FOYfvzlQPC

— Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) April 1, 2020