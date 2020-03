COVID-19: Silvio Berlusconi donează 10 milioane de euro pentru construcția a 400 de unități de terapie intensivă la Milano

Fostul premier italian Silvio Berlusconi, actualmente eurodeputat, a decis să doneze Regiunii Lombardia suma de 10 milioane de euro, necesară pentru construcția a 400 de unități de terapie intensivă în Milano (sau pentru alte situații de urgență), potrivit unui anunț făcut pe Twitter de Forza Italia, partid al cărui președinte este politicianul miliardar, informează Agerpres.

Il presidente Silvio #Berlusconi ha deciso di mettere a disposizione della @RegLombardia , tramite una donazione, la somma di 10 milioni di euro, necessaria per la realizzazione del reparto di 400 posti di terapia intensiva alla fiera di #Milano o per altre emergenze. pic.twitter.com/OgseJmg1T8

La rândul său, Berlusconi a transmis, tot pe Twitter, următorul mesaj:

„Nu putem, încă o dată și din străfundul inimii noastre, să nu transmitem o mulțumire emoționantă eroilor civili care stau în prima lini, începând din spitale și până la livrarea de alimente”, a spus Berlusconi.

Acesta a adăugat că a cerut Guvernului să le ofere „mai mult sprijin ca recompensă pentru orele suplimentare pe care le fac”.

Non posso, ancora una volta e dal profondo del cuore, non rivolgere un fervido e commosso ringraziamento agli eroi civili: abbiamo chiesto al governo di prevedere per loro un sostegno molto più elevato come ricompensa per il lavoro straordinario che stanno svolgendo. pic.twitter.com/zZcEUCYOoF

— Silvio Berlusconi (@berlusconi) March 17, 2020