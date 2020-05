Covid-19: Spania se pregătește să primească turiști străini din iulie dacă situația din sănătate nu se va deteriora

Este posibil ca turiștii străini care plănuiau să își facă vacanța în Spania în această vară să nu fie nevoiți să își anuleze planurile, deoarece țara intenționează să își deschidă granițele pentru turiști în iulie, dacă între timp situația din sănătate nu se va deteriora, relatează The Guardian și Agerpres.

Anunțul a fost făcut de de însuși Primerul spaniol Pedro Sánchez care, în timpul unei adresări televizate către națiune cu privire la ultimele măsuri luate de guvern pe fondul crizei de coronavirus în curs de desfășurare, a spus că sectorul turistic ar trebui să înceapă pregătirile pentru sezonul de vară.

„După cum știți, Spania primește peste 80 de milioane de vizitatori pe an. Anunț că din iulie, Spania se va redeschide pentru turismul străin în condiții de siguranță. De asemenea, turiștii străini pot începe să își planifice vacanța în țara noastră. Spania are nevoie de turism, iar turismul are nevoie de siguranță atât la origine, cât și la destinație. Vom garanta că turiștii nu vor avea niciun risc și nu vor aduce niciun risc pentru țara noastră ”, a spus premierul spaniol, explicând că, datorită situației actuale, guvernul intenționează să pună capăt interdicției de intrare în Spanoa a călătorilor internaționali. „Partea cea mai grea s-a încheiat… Noi trimitem tuturor un mesaj astăzi: Spania vă va aștepta din iulie”, a adăugat acesta.

În același timp, Sánchez a aplaudat poporul spaniol pentru modul în care s-au comportat în starea de pandemie, menționând că răspunsul lor „a fost formidabil”.

Anunțul făcut de premierul spaniol în weekend a fost reiterat luni de către ministrul turismului, Reyes Maroto, care a declarat că „este perfect coerent să se plănuiască petrecerea vacanţelor de vară în Spania din iulie”.

Pentru a face față pandemiei, guvernul spaniol a introdus unele dintre cele mai stricte măsuri de limitare a răspândirii oronavirusului, iar mulți cetățeni sunt în continuare sever restricționați în ceea ce privește momentul și modul în care își pot părăsi casele în fazele actuale.

Începând de luni, 25 mai, întreaga țară va părăsi faza 0 a măsurilor de combatere a coronavirusului, intrând astfel în faza 1 sau faza 2, în funcție de planul de relaxare al guvernului, iar cele mai afectate părți ale țării – cum ar fi regiunea Madridului și orașul Barcelona – vor depăși în sfârșit faza 0.

Spania a fost a patra țară cel mai grav afectată din lume și cea mai grav lovită de UE din cauza crizei de coronavirus, cu 282.370 de infecții și 28.678 de decese.