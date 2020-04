Covid-19: UNICEF a lansat o carte pentru copii cu scopul de a-i ajuta să înțeleagă schimbările produse de pandemie

O nouă carte de povești care își propune să îi ajute pe copii să înțeleagă ceea ce se întâmplă COVID-19 a fost produsă printr-o colaborare a mai mult de 50 de organizații care lucrează în sectorul umanitar, inclusiv Organizația Mondială a Sănătății, Fondul Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF), Înaltul Comisar pentru Refugiați din cadrul ONU, Federația Internațională a Societăților de Cruce Roșie și Semilună Roșie și Salvați Copiii, informează un comunicat, citat de Agerpres.

Cu ajutorul unei creaturi fantastice, Ario, cartea „Eroul meu ești tu, cum pot lupta copiii cu COVID-19” (My Hero is You, How kids can fight COVID-19!) explică modul în care copiii se pot proteja pe ei înșiși, familiile și prietenii lor de coronavirus și cum să gestioneze emoțiile dificile atunci când se confruntă cu o realitate nouă și în schimbare rapidă.

Cartea – care se adresează în special copiilor cu vârsta cuprinsă între 6-11 ani – este un proiect rezultat dintr-o colaborare unică între agențiil Neațiunilor Unite, organizațiile naționale și internaționale neguvernamentale și agențiile internaționale care oferă sprijin psihosocial pentru sănătatea mintală în situații de urgență.

În primele etape ale proiectului, peste 1700 de copii, părinți, îngrijitori și profesori din întreaga lume au împărtășit modul în care se confruntă cu pandemia COVID-19. Aportul acestora a fost de neprețuit pentru a construi scenariul și a ilustra cartea în așa fel încât povestea și mesajele sale să rezoneze cu copiii din diferite medii și continente.

Pentru a ajunge la un număr cât mai mare de copii, cartea va fi tradusă pe scară largă, șase versiuni lingvistice fiind deja lansate, iar alte 30 urmând să fie disponibile cât mai curând. Cartea este lansată atât în format electronic, cât și în format audio.